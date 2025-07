ΥΠΕΞ Ισραήλ για την απόφαση της Βρετανίας να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος: Επιβράβευση για τη Χαμάς

Άμεση απάντηση εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ χαρακτηρίζοντας το σχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο ως «επιβράβευση για τη Χαμάς».

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το υπουργείο προειδοποίησε ότι η εξέλιξη αυτή θα βλάψει τις προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Israel rejects the statement by the Prime Minister of the United Kingdom.



The shift in the British government’s position at this time, following the French move and internal political pressures, constitutes a reward for Hamas and harms efforts to achieve a ceasefire in Gaza and… pic.twitter.com/CG2tueCYRe