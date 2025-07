Στάρμερ: Η Βρετανία θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος εκτός αν το Ισραήλ συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η χώρα του θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος μέχρι τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο, εκτός εάν το Ισραήλ συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Όπως τόνισε, η ώρα για την αναγνώριση της Παλαιστίνης είναι τώρα, καθώς θα έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο.

BREAKING: Prime Minister Sir Keir Starmer has announced the UK will recognise Palestine as a state by the United Nations meeting in September, unless Israel agrees to a ceasefire.



Read more: https://t.co/Ays0iPHHg5



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/s9HnIrdHas