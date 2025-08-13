Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που έσπευσαν αυτό το Σαββατοκύριακο να εντοπίσουν και να κλείσουν έναν χώρο για τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του, ανακάλυψαν γρήγορα ένα σημαντικό πρόβλημα: το καλοκαίρι είναι η αιχμή της τουριστικής περιόδου στην Αλάσκα και οι επιλογές, τόσο οι διαθέσιμες όσο και οι κατάλληλες για τη φιλοξενία των δύο παγκόσμιων ηγετών, ήταν σοβαρά περιορισμένες.

Σύμφωνα με το CNN, όταν έφτασε η είδηση σε ορισμένους εξέχοντες κατοίκους της Αλάσκας ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν θα έρθουν, μερικοί άρχισαν να επικοινωνούν με τους συμμάχους του προέδρου με μια πρόταση: θα μπορούσε ίσως το σπίτι τους να αποτελέσει επιλογή; Δεν είναι σαφές εάν αυτές οι προσφορές έφτασαν ποτέ στα αυτιά των αξιωματούχων του Λευκού Οίκου, οι οποίοι τηλεφωνούσαν σε τοποθεσίες στο Τζούνο, την πρωτεύουσα της πολιτείας, καθώς και στο Άνκορατζ και το Φέρμπανκς.

Οι διοργανωτές της Συνόδου Κορυφής σύντομα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μόνη πόλη στην τεράστια πολιτεία με βιώσιμες επιλογές για τη Σύνοδο Κορυφής θα ήταν το Άνκορατζ. Και μόνο η Κοινή Βάση Έλμενντορφ-Ρίτσαρντσον, στο βόρειο άκρο της πόλης, θα πληρούσε τις απαιτήσεις ασφαλείας για την ιστορική συνάντηση, αν και ο Λευκός Οίκος ήλπιζε να αποφύγει τη φιλοξενία του Ρώσου ηγέτη και της συνοδείας του σε μια αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση.

Η δυσκολία αυτή υπογράμμισε τη βιασύνη που επικρατεί τώρα για να καθοριστούν οι λεπτομέρειες της συνάντησης της Παρασκευής, την πρώτη φορά που οι κορυφαίοι ηγέτες των ΗΠΑ και της Ρωσίας συναντώνται εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια. Η Σύνοδος Κορυφής εξακολουθεί να βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό σε εξέλιξη, καθώς Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι σπεύδουν να προετοιμαστούν για τη συνάντηση υψηλού προφίλ.



Οι κορυφαίοι διπλωμάτες των δύο χωρών - ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Σεργκέι Λαβρόφ - συζήτησαν την Τρίτη «ορισμένες πτυχές της προετοιμασίας», σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.