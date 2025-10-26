Ακτή Ελεφαντοστού: Ο Αλασάν Ουαταρά επανεκλέγεται πρόεδρος από τον πρώτο γύρο, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα

Ο πρώην υπουργός Εμπορίου της Ακτής Ελεφαντοστού Ζαν-Λουί Μπιγιόν παραδέχτηκε σήμερα ότι ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές από τον Αλασάν Ουαταρά, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα δίνουν ευρύ προβάδισμα στον απερχόμενο πρόεδρο, σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο Μπιγιόν ήταν ο ένας από τους τέσσερις υποψηφίους της αντιπολίτευσης απέναντι στον Ουαταρά, πρώην στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που σε αυτές τις εκλογές διεκδικεί μια τέταρτη θητεία στην προεδρία.

Ο Μπιγιόν προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την υποστήριξη του αντιπολιτευόμενου κόμματος PDCI του Τιτζάν Τιάμ, του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Credit Suisse η υποψηφιότητα του οποίου στις εκλογές απορρίφθηκε.

«Τα πρώτα αποτελέσματα φέρνουν τον απερχόμενο πρόεδρο Αλασάν Ουαταρά μπροστά, δείχνουν ότι είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών» ανέφερε στην ανακοίνωσή του, συγχαίροντας τον 83χρονο Ουαταρά.

Τα πρώτα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Εκλογική Επιτροπή σήμερα δείχνουν ότι ο Ουαταρά συγκεντρώνει ποσοστά συχνά μεγαλύτερα του 90% σε ορισμένες περιοχές. Στο Βορρά, στο προπύργιό του, έλαβε 99,7% στο Κάνι και το Κονγκ, 98,1% στο Φερκεσεντούγκου και 97,8% στο Σινεματιάλι, με τη συμμετοχή να πλησιάζει το 100% σε αυτές τις αγροτικές περιοχές. Στη Νταμπακάλα, την περιοχή όπου εκλέγεται βουλευτής ο Μπιγιόν, το ποσοστό του Ουαταρά ξεπέρασε το 92%.

Στις νότιες και δυτικές επαρχίες, το προπύργιο της αντιπολίτευσης, όπου πολλά από τα εκλογικά τμήματα ήταν έρημα, το ποσοστό της συμμετοχής ήταν μικρό, ωστόσο και πάλι ο Ουαταρά ερχόταν πρώτος σε ψήφους. Στην κοινότητα Κοκόντι του Αμπιτζάν μόλις το 20% των ψηφοφόρων εμφανίστηκε για να ψηφίσει και ο Ουαταρά συγκέντρωσε ποσοστό 68%.

Το ποσοστό της συμμετοχής σε πανεθνικό επίπεδο δεν είναι ακόμη γνωστό αλλά ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Εκλογικής Επιτροπής Ιμπραχίμ Κουιμπέρ Κουλιμπαλί εκτιμά ότι θα ανέλθει περίπου στο 50%.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.