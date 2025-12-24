Άγνωστα τα αίτια της συντριβής του αεροπλάνου του Λίβυου στρατηγού
Άγνωστα τα αίτια της συντριβής του αεροπλάνου του Λίβυου στρατηγού

24/12/2025 • 10:53
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Τραγικός είναι ο απολογισμός της συντριβής ιδιωτικού τζετ, την Τρίτη στην Τουρκία, στο οποίο επέβαινε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αλ Χαντάντ. Και οι οκτώ επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του στρατού της Λιβύης, έχασαν τη ζωή τους, με τα τουρκικά μέσα να αναφέρουν, δίχως ακόμη να έχει επιβεβαιωθεί, ότι ανάμεσα στα θύματα είναι και ένα ελληνικό όνομα, πιθανότατα μίας αεροσυνοδού, που ήταν μέλος του πληρώματος.

Το αεροσκάφος ανέφερε ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε επείγουσα προσγείωση, λίγο μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα.  Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων επέστρεφε στην Τρίπολη, μετά από επίσκεψη στην τουρκική πρωτεύουσα. Το ιδιωτικό τζετ τύπου Falcon, στο οποίο επέβαινε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αλ Χαντάντ και η συνοδεία του, χάθηκε από τα ραντάρ λίγο μετά την απογείωσή του.

H Υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Τουρκίας βρίσκεται στο σημείο όπου διεξάγονται έρευνες. Έρευνα έχει διατάξει και η εισαγγελία της Άγκυρας για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Το αεροσκάφος μετέφερε πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα. Το ιδιωτικό αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία της Μάλτας.

Βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, διακρίνεται η στιγμή που το αεροσκάφος συνετρίβη και φαίνεται να σημειώνεται έκρηξη που πιθανώς οφείλεται στα καύσιμά του. Στις 20:52 χθες,τοπική ώρα χάθηκε η επαφή του αεροσκάφους με τον πύργο ελέγχου και ακολούθησε η αεροπορική τραγωδία.

Σε βίντεο που έχει δημοσιευθεί σε τουρκικά μέσα ακούστηκε ένας δυνατός κρότος που φαίνεται να είναι από τη συντριβή του αεροσκάφους.

