Τουρκία: Συνετρίβη το τζετ που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης (vid)

Ένα ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon 50 χάθηκε από τις οθόνες των ραντάρ μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας, μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Το αεροδρόμιο Εσένμπογκα έκλεισε προσωρινά και οι πτήσεις εκτρέπονται σε εκείνο του Καϊσερί (Καισάρεια).

Το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι «χάθηκε η επικοινωνία» με το τζετ στο οποίο επέβαιναν ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού της Λιβύης και άλλα τέσσερα άτομα.

Radar bağlantısı kesilen jette Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad'ın olduğu belirtiliyor.

Το τζετ μετέφερε τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λίβυας, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ-αλ Χαντάντ, και την αντιπροσωπεία του, επιβεβαίωσε και ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια σε ανάρτησή του. Όπως ανέφερε, η πτήση ήταν καθ’ οδόν από την Άγκυρα για την Τρίπολη, όταν ζήτησε να προσγειωθεί εκτάκτως στην περιοχή Χάιμανα της Άγκυρας.

Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.



Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla…

«Χάθηκε η επαφή στις 8:52 μ.μ. σήμερα το βράδυ με ένα επαγγελματικό τζετ Falcon 50, με σειριακό αριθμό 9H-DFJ, το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας στις 8:10 μ.μ. για την Τρίπολη. Ελήφθη αίτημα για επείγουσα προσγείωση κοντά στη Χάιμανα από το αεροσκάφος.

Ωστόσο, η επαφή με το αεροσκάφος δεν κατέστη δυνατή στη συνέχεια. Στο αεροσκάφος επιβαίνουν πέντε επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού του Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης, στρατηγού Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ-αλ Χαντάντ. Το κοινό θα ενημερωθεί για περαιτέρω εξελίξεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Βίντεο από την πρόσκρουση

Τα τουρκικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, μια έντονη λάμψη κοντά στην περιοχή Χάιμανα, νότια από την Άγκυρα, και έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Το σχετικό βίντεο ήδη έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🔴 #LATEST — Video shows the moment Falcon 50 business jet carrying Libyan Chief of General Staff Gen. Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad crashed near Haymana, Ankara pic.twitter.com/D9KWOo5qsl — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) December 23, 2025

Λίγα λεπτά αργότερα, η Türkiye Today σε βίντεο που ανάρτησε στο Χ ανέφερε ότι «οι τουρκικές δυνάμεις χωροφυλακής έφτασαν στα συντρίμμια του επιχειρηματικού αεροσκάφους Falcon 50, το οποίο συνετρίβη μεταφέροντας τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ αλ-Χαντάντ».

🔴 #LATEST — Turkish gendarmerie forces reach wreckage of crashed Falcon 50 business jet carrying Libyan Chief of General Staff Gen. Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad pic.twitter.com/MQ5pyFAcm5 — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) December 23, 2025

Όπως αναφέρει το CNN Turk, το αεροσκάφος συνετρίβη στον λόφο Σελαμαλμάζ, 2 χιλιόμετρα νότια του χωριού Κεσίκαβακ της Χάιμανα.

Σε ανακοίνωση του επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα, αναφέρεται ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγος Αλ Φιτουρί Γκαμπεέλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ.

Σύμφωνα με το Reuters ο πρωθυπουργός της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα, δήλωσε ότι ενημερώθηκε για τον θάνατο του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ αλ-Χαντάντ, μετά την απώλεια επικοινωνίας του αεροσκάφους του μέσω ασυρμάτου, ενώ πετούσε πάνω από την Άγκυρα της Τουρκίας.

Ο Ντμπέιμπα, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια του Χαντάντ, ανέφερε ότι ο αρχηγός του στρατού ταξίδευε συνοδευόμενος από άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Το λιβανέζικο μέσο Libya Review μετέδωσε τα συλληπητήρια του Αρχιστράτηγου Χαλίφα Χαφτάρ, διοικητής των Λιβυκών Ενόπλων Δυνάμεων: «Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου για τον θάνατο του αντιστράτηγου Μοχάμεντ Άλι - αλ Χαντάντ, του αντιστράτηγου αλ-Φαϊτούρι Γκρίμπιλ, του ταξίαρχου Μοχάμεντ αλ-Φαντιάουι και της συνοδευτικής αντιπροσωπείας τους», είπε ο Χαφτάρ.

Επίσης, σημείωσε ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις της Λιβύης εκφράζουν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους προς τον λιβυκό λαό, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και τις οικογένειες των πεσόντων αξιωματικών».

Libyan Armed Forces Commander-in-Chief Field Marshal Khalifa Haftar: I express my condolences over the deaths of Lieutenant General Mohammed Ali Al-Haddad, Lieutenant General Al-Faitouri Ghribil, Brigadier General Mohammed Al-Fadhyawi, and their accompanying… pic.twitter.com/yz8JuMO1hp — Libya Review (@LibyaReview) December 23, 2025

Τεχνική δυσλειτουργία πριν από την απώλεια επαφής

Η αλληλουχία των γεγονότων ξεκίνησε όταν το Falcon 50 ενημέρωσε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για τεχνικό πρόβλημα λίγο μετά την απογείωση. Η ειδοποίηση για έκτακτη προσγείωση κοντά στην περιοχή της Χάιμανα υποδήλωνε ότι το πλήρωμα επιχειρούσε να εκτρέψει την πορεία του αεροσκάφους, ωστόσο κάθε επικοινωνία διακόπηκε προτού οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας καταφέρουν να παράσχουν περαιτέρω βοήθεια.

Το Falcon 50 είναι γαλλικής κατασκευής επαγγελματικό τζετ της Dassault Aviation, με δυνατότητα μεταφοράς έως και εννέα επιβατών. Το δικινητήριο αεροσκάφος βρίσκεται σε υπηρεσία από το 1976 και χρησιμοποιείται κυρίως για εκτελεστικές μεταφορές και κυβερνητικές αποστολές.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τις ταυτότητες των άλλων τεσσάρων επιβατών της πτήσης. Η έρευνα για τα αίτια της συντριβής βρίσκεται σε εξέλιξη.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, είχε δεχτεί τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λίβυης, καθώς και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγός Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου.