Αγία Σοφία: Αντιδράσεις για τους γερανούς και τα φορτηγά μέσα στο μνημείο - Τι απαντά η Τουρκία

Η εμφάνιση βαρέων γερανοφόρων φορτηγών μες στην Αγια Σοφιά προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο που πραγματοποιείται η τελευταία φάση των εργασιών αποκατάστασης, τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία.

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του κτιρίου δείχνουν ένα φορτηγό με γερανό να πατάει στο ιστορικό δάπεδο και να είναι σταθμευμένο πάνω σε προσωρινά προστατευτικά πάνελ, γεγονός που γεννά ερωτήματα για το αν το εύθραυστο έδαφος προστατεύεται επαρκώς όσο συνεχίζονται οι εργασίες.

Türkiye’de restorasyonlar konusunda artık sözün bittiği yere geldik! 1500 yıllık tarihinde Ayasofya’ya ilk dev vinç kamyonu sokuldu! Bakan Ersoy, geçtiğimiz Nisan ayında Ayasofya’da tarihin en kapsamlı restorasyonunu başlattıklarını açıklamıştı..



Καθησυχάζει το τουρκικό υπουργείο Τουρισμού

Μετά τον ντόρο που προκλήθηκε, το υπουργείο Τουρισμού της Τουρκίας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τις ανησυχίες.

Οι αρχές τόνισαν ότι το έργο πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί η αντοχή στους σεισμούς και η στατική ασφάλεια χωρίς να αλλοιωθεί η αυθεντικότητα του μνημείου.

Οι εικόνες κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολλοί χρήστες διερωτήθηκαν γιατί επιτρέπεται η είσοδος τέτοιων οχημάτων πάνω στο αυθεντικό δάπεδο ενός τόσο παλιού μνημείου. Παρότι οι εικόνες έχουν πυροδοτήσει δημόσια συζήτηση, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ακόμη απαντήσει επίσημα για τη μέθοδο που χρησιμοποιείται.

Η ανακοίνωση πρόσθεσε ότι το βαρύτερο όχημα που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ζυγίζει 45 τόνους, αλλά όταν το φορτηγό τοποθετείται πάνω στην προστατευτική επιφάνεια, το πραγματικό φορτίο που μεταφέρεται στο δάπεδο είναι περίπου 6 τόνοι ανά τετραγωνικό μέτρο – πολύ χαμηλότερο από το όριο ασφαλείας.