Οι συνομιλίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ηνωμένου Βασιλείου για τη συμμετοχή του Λονδίνου στο πρόγραμμα SAFE — ένα πρόγραμμα της ΕΕ ύψους 150 δισ. ευρώ που χρηματοδοτεί με δάνεια την αγορά οπλισμού — απέτυχαν να τηρήσουν την προθεσμία της Παρασκευής, δήλωσαν τρεις διπλωμάτες στο Politico.

Η Κομισιόν επιδίωκε να ολοκληρώσει τις συνομιλίες έως τα τέλη της εβδομάδας, ώστε τα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν εγκαίρως τα εθνικά σχέδια αμυντικών δαπανών που βασίζονται σε δάνεια SAFE, λαμβάνοντας υπόψη πιθανή μεγαλύτερη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά.

Η προθεσμία για τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες λήγει στις 30 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, αξιωματούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι το Λονδίνο θεωρεί πως δεν υπάρχει πραγματικό αίσθημα επείγοντος.

Ένας Βρετανός αξιωματούχος σημείωσε ότι δεν αναγνώριζε ως δεσμευτική την προθεσμία της Παρασκευής, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει περισσότερος χρόνος για διαπραγματεύσεις και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να συνομιλεί καλή τη πίστει.

Η Επιτροπή έχει ήδη μειώσει δραστικά το ποσό που ζητά από το Λονδίνο προκειμένου να συμμετάσχει στο SAFE: η νέα απαίτηση ανέρχεται στα 2 δισ. ευρώ — σημαντική μείωση σε σχέση με την αρχική, που κυμαινόταν μεταξύ 4,5 και 6,5 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, το ποσό παραμένει πολύ υψηλότερο από αυτό που το Λονδίνο είναι διατεθειμένο να καταβάλει για να συμμετάσχει σε κοινές προμήθειες μέσω του SAFE, τις οποίες κάποιοι αξιωματούχοι εκτιμούν σε μόλις δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Ο Καναδάς, που επίσης διαπραγματεύεται πρόσβαση στις προμήθειες SAFE, βρίσκεται σε πολύ καλύτερο σημείο, σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες.

Η Οτάβα αναμένεται να πληρώσει μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για τη συμμετοχή της.

Η βρετανική προσφορά, που περιορίζεται στις δεκάδες εκατομμύρια, δημιουργεί δυσαναλογία, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει μεγαλύτερη αμυντική βιομηχανία, στενά συνδεδεμένη με άλλες ευρωπαϊκές χώρες — και συνεπώς θα ωφεληθεί πολύ περισσότερο από το SAFE σε σχέση με τον Καναδά.

Οι συνομιλίες αναμένεται πλέον να μεταφερθούν σε υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, ενδεχομένως στο περιθώριο της συνόδου G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.