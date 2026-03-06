ΗΠΑ: Νέο βίντεο από την CENTCOM με τις επιθέσεις στο Ιράν

Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δημοσίευσε την Παρασκευή νέο βίντεο που δείχνει τις επιθέσεις των αμερικανικών δυνάμεων κατά του Ιράν.

Σε σχετική ανάρτηση της CENTCOM στο X σημειώνεται πως «οι ιρανικοί στόχοι καταστρέφονται από τις αμερικανικές δυνάμεις, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της συντριπτικής αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης».

Iranian targets are being decimated by U.S. forces, paving the way for continued delivery of overwhelming American military firepower. pic.twitter.com/wQUER9cXWw — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή