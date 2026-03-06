ΗΠΑ: Νέο βίντεο από την CENTCOM με τις επιθέσεις στο Ιράν
06/03/2026 • 11:23
06/03/2026 • 11:23
Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δημοσίευσε την Παρασκευή νέο βίντεο που δείχνει τις επιθέσεις των αμερικανικών δυνάμεων κατά του Ιράν.

Σε σχετική ανάρτηση της CENTCOM στο X σημειώνεται πως «οι ιρανικοί στόχοι καταστρέφονται από τις αμερικανικές δυνάμεις, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της συντριπτικής αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης».

CENTCOM

