Βρετανία: Συλλήψεις τεσσάρων ανδρών για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε τέσσερις άνδρες με την υποψία ότι κατασκόπευαν για λογαριασμό του Ιράν, μετά από έρευνα για υποψίες παρακολούθησης τοποθεσιών και ατόμων της εβραϊκής κοινότητας του Λονδίνου.

Ένας από τους άνδρες ήταν Ιρανός, ενώ οι τρεις είχαν διπλή βρετανική-ιρανική υπηκοότητα, και τέθηκαν υπό κράτηση μετά τις συλλήψεις που έγιναν στο Μπάρνετ, βόρεια του Λονδίνου και στο Γουότφορντ.

Βρετανοί νομοθέτες και εγχώριες μυστικές υπηρεσίες προειδοποιούν εδώ και χρόνια για την απειλή που αποτελεί το Ιράν για τη Βρετανία.

Η Αυστραλία έχει επίσης συνδέσει αντισημιτικές επιθέσεις με την Τεχεράνη.

Η διοικητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, Χέλεν Φλάναγκαν, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι συλλήψεις ήταν μέρος μιας μακροχρόνιας έρευνας.

Οι συλληφθέντες άνδρες ήταν ηλικίας μεταξύ 22 και 55 ετών και η αστυνομία δήλωσε ότι συνέλαβε έξι άλλους άνδρες στο πλαίσιο της επιχείρησης με την υποψία ότι βοήθησαν έναν δράστη.