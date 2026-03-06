Έληξε ο συναγερμός στο Ακρωτήρι της Κύπρου και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις έχουν αφαιρεθεί.

Υπενθυμίζεται ότι, οι σειρήνες ήχησαν για ακόμη μία φορά λίγο πριν τις 10:00 π.μ. το πρωί της Παρασκευής στο Ακρωτήρι της Κύπρου, εν μέσω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι, την Πέμπτη ήχησαν δύο φορές, ωστόσο δεν εντοπίστηκε κάποια απειλή, σύμφωνα με τις επίσημες ενημερώσεις από την Κυβέρνηση. Μέχρι στιγμής ανακοινώθηκαν τρεις επιθέσεις με drone, από τις οποίες η μία ήταν επιτυχημένη αφού χτύπησε τη Βρετανική Βάση στο Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κουρίου, Παντελή Γεωργίου που μίλησε στον Φιλελεύθερο, στις 9.58 λήφθηκε μήνυμα από τις βρετανικές βάσεις για ενημέρωση, που αφορά τους κατοίκους διαμερίσματος Ακρωτηρίου.

Το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι Ακρωτηρίου αναφέρει:

«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμένετε περαιτέρω οδηγίες.

Στο μεταξύ η άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχίζει να ενισχύεται από στρατιωτικές δυνάμεις που στέλνουν ευρωπαϊκές χώρες, μετά την πολύ σημαντική βοήθεια της Ελλάδας με τέσσερα F-16 και δύο φρεγάτες».