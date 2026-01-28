Ξέρετε ποια μάρκα έκανε το 1-2-3 στο φετινό Rallye Monte-Carlo;

Ο Oliver Solberg κατέκτησε τη νίκη στο Rallye Monte-Carlo, έγινε ο νεότερος σε ηλικία οδηγός που κατάφερε να «πατήσει» το υψηλότερο σκαλί του βάθρο στο συγκεκριμένο αγώνα και οδήγησε την TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team σε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα 1-2-3, μπροστά από τους Elfyn Evans και Sébastien Ogier, σε μία από τις πιο απαιτητικές εκδοχές του ιστορικού αγώνα τα τελευταία χρόνια.

O Oliver Solberg και η Toyota έγραψαν ιστορία στο φετινό Rally Monte-Carlo: Από τη μια ο Oliver Solberg, γιος του Peter Solberg που το 2003 έγινε o πρώτος Νορβηγός Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ράλυ 2003 οδηγώντας για τη Subaru, έγινε ο νεότερος νικητής του συγκεκριμένου απαιτητικού αγώνα και αφέτερου η ιαπωνική αγωνιστική ομάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της έκανε 1-2-3.

Το Rallye Monte-Carlo ξεκίνησε, όπως κάθε χρόνο, το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης από το Μονακό. Μάλιστα, πριν την εκκίνηση του αγώνα, ο Sébastien Ogier συμμετείχε στην παρουσίαση του GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition, το οποίο τιμά την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου το 2025 και την ισοφάριση του σχετικού ρεκόρ. Από εκεί και πέρα, ο Solberg πέρασε επικεφαλής από τη δεύτερη ειδική διαδρομή το βράδυ της Πέμπτης και διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα μέχρι το τέλος.

Σε ηλικία 24 ετών, έγινε ο νεότερος νικητής του Rallye Monte-Carlo στη σύγχρονη εποχή, ενώ είναι και το πρώτο μέλος της οικογένειας Solberg που κερδίζει τον συγκεκριμένο αγώνα.

Παράλληλα, είχαμε για πρώτη φορά από το 2015 βάθρο αποκλειστικά από έναν κατασκευαστή – και αυτό αποτελεί επίσης μια πρωτιά στην ιστορία της Toyota στη διοργάνωση. Η νίκη αυτή ήταν η έβδομη της ιαπωνικής μάρκας στο Monte-Carlo. Στην πρώτη τους πλήρη σεζόν με την ομάδα TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team (δείτε εδώ γιατί άλλαξε το όνομα) στην κορυφαία κατηγορία Rally1, ο Solberg και ο συνοδηγός του, Elliott Edmondson, πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες συμμετοχές με το GR YARIS Rally1, μετά το επιτυχημένο ντεμπούτο τους στο Ράλι Εσθονίας την προηγούμενη χρονιά.

Ο νικητής του αγώνα Oliver Solberg ανέφερε πως «το να κερδίσω το Rallye Monte-Carlo είναι ένα απίστευτο αποτέλεσμα και ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, και ίσως το πιο τρελό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Θέλω απλώς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα, για την πίστη τους στο να με κάνουν εργοστασιακό οδηγό.»

Οι φετινές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με τις περισσότερες ειδικές διαδρομές να περιλαμβάνουν συνδυασμό χιονιού, πάγου, βροχής και λάσπης, και ελάχιστα τμήματα στεγνής ασφάλτου.

Μάλιστα ο επικεφαλής της ομάδας, Jari-Matti Latvala, αναφερόμενος στις συνθήκες του αγώνα ανέφερε πως «είναι το πιο δύσκολο rally του πρωταθλήματος και αυτή τη χρονιά ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Οι συνθήκες ήταν φρικτές σε ορισμένα σημεία και χαίρομαι για μια φορά που δεν οδηγούσα ο ίδιος».

Παρότι ο Solberg δεν είχε τερματίσει ποτέ ψηλότερα από τη 14η θέση στις έξι προηγούμενες συμμετοχές του, έδειξε σταθερότητα και ψυχραιμία. Παρά μία έξοδο από τον δρόμο το Σάββατο, κατάφερε να συνεχίσει και να κερδίσει την ειδική διαδρομή. Στο τελευταίο σκέλος της Κυριακής, στα βουνά πάνω από το Μονακό και στο θρυλικό Col de Turini, αντιμετώπισε νέες δυσκολίες, αλλά εξασφάλισε τελικά τη νίκη με διαφορά 51,8 δευτερολέπτων.

Ο Elfyn Evans, με συνοδηγό τον Scott Martin, τερμάτισε δεύτερος, καταγράφοντας το πέμπτο του βάθρο στο Rallye Monte-Carlo με την TGR-WRT. Παράλληλα, κέρδισε την Power Stage και κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην κατάταξη Super Sunday, συγκεντρώνοντας σημαντικούς βαθμούς για την έναρξη της σεζόν.

Ο Sébastien Ogier και ο Vincent Landais ολοκλήρωσαν τον αγώνα στην τρίτη θέση, έπειτα από έντονη μάχη με τον Evans, φτάνοντας στο 15ο βάθρο του Ogier σε 17 συμμετοχές στο Monte-Carlo. Ο Γάλλος σημείωσε επίσης τον τρίτο ταχύτερο χρόνο στην Power Stage.

Ο Takamoto Katsuta αντιμετώπισε προβλήματα την Παρασκευή λόγω ζημιάς στα ελαστικά και απώλειας υδραυλικού τιμονιού, αλλά ανέκαμψε για να τερματίσει έβδομος. Αντίθετα, ο Sami Pajari εγκατέλειψε το Σάββατο μετά από ατύχημα σε ολισθηρές συνθήκες. Στην κατηγορία Rally2, ο Yuki Yamamoto ήταν έκτος μέχρι την Κυριακή, όταν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω μηχανικής ζημιάς.

Το Rallye Monte-Carlo του 2026 επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον ιδιαίτερα απαιτητικό χαρακτήρα του, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δυναμική παρουσία της Toyota και τη σημαντική πρόοδο του Oliver Solberg στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ. Ο Akio Toyoda, Πρόεδρος της TGR-WRT, έδωσε τα συγχαρητήρια στους νικητές και δήλωσε χαρούμενος «που έχω τόσο αξιόπιστους συμπαίκτες στην οικογένεια της TOYOTA GAZOO Racing WRT. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους Elfyn/Scott και Seb/Vincent που βοήθησαν να γίνει το 1-2-3 για την TGR-WRT στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν, αλλά και όλους στην ομάδα που πέτυχαν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε τόσο δύσκολους δρόμους και συνθήκες».

2026 FIA World Rally Championship

Πρωτάθλημα οδηγών 1ος γύρος:

1 Oliver Solberg 30 βαθμοί

2 Elfyn Evans 26

3 Sébastien Ogier 18

4 Adrien Fourmaux 17

5 Thierry Neuville 10

6 Léo Rossel 8

7 Takamoto Katsuta 6

8 Yohan Rossel 6

9 Roberto Daprà 4

10 Arthur Pelamourgues 2

Πρωτάθλημα κατασκευαστών 1ος γύρος:

1 TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team 59 points

2 Hyundai Shell Mobis World Rally Team 35