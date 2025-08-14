Τι προσφέρει η νέα, πλούσια έκδοση ενός δημοφιλούς crossover

Έχοντας ήδη κατακτήσει τη 2η θέση στην κατηγορία του στην Ευρώπη στις αρχές του 2025 (όπως και το 2024), το Citroen C4 αποδεικνύεται μια επιτυχημένη επιλογή συνδυάζοντας στοιχεία από την κατηγορία των οικογενειακών μικρομεσαίων οικογενειακών hatchback (κατηγορία C), αλλά και των crossover.

Η Citroen όμως θέλει να κάνει ακόμη πιο ανταγωνιστική την ξεχωριστή οικογενειακή της πρόταση και για αυτό εντάσσει στην γκάμα του C4 τη νέα έκδοση Collection, η οποία είναι είναι διαθέσιμη με το υβριδικό κινητήριο σύνολο των 145 ίππων. Βασίζεται στο επίπεδο εξοπλισμού PLUS, προσθέτοντας στοχευμένα στοιχεία κομψότητας, τεχνολογίας και άνεσης, απευθυνόμενη σε ένα κοινό που αναζητά χαρακτήρα, μοντέρνα αισθητική και υψηλό επίπεδο εξοπλισμού σε προσιτή τιμή.

Εξωτερικά, η έκδοση C4 Collection ξεχωρίζει με ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών Amber Black, διχρωμία με μαύρη οροφή Perla Nera και φιμέ πίσω τζάμια. Η αισθητική ενισχύεται από τα κόκκινα κλιπ «Rouge André» στον προφυλακτήρα και στα προστατευτικά των θυρών, ενώ το λογότυπο «Collection» υπάρχει στο πίσω μέρος. Η παλέτα των χρωμάτων περιλαμβάνει τα Blanc Okenite, Gris Mercury, Noir Perla Nera και Blue Eclipse.

Στο εσωτερικό, το C4 Collection διαθέτει τα καθίσματα Citroen Advanced Comfort (στην ανανεωμένη έκδοση του μοντέλου διαθέτουν επιπλέον 15 mm αφρώδους υλικού) σε απόχρωση «Urban Grey» και λεπτομέρειες από ύφασμα «Curitiba White», ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, οθόνη αφής 10 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων τελευταίας γενιάς με 3D συνδεδεμένη πλοήγηση, ασύρματη σύνδεση Android Auto και Apple CarPlay, καθώς και ασύρματες ενημερώσεις (over-the-air) για συνεχή βελτίωση.

Ο συνδυασμός των καθισμάτων Αdvanced Comfort με την αντίστοιχη ανάρτηση, που ενσωματώνει Progressive Hydraulic Cushions (υδραυλικά στοπ), το C4 υπόσχεται κορυφαία άνεση και την αίσθηση ενός «μαγικού χαλιού», που απορροφά τις κακοτεχνίες του δρόμου και προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα.

Η άνεση όμως δεν περιορίζεται μόνο στην ανάρτηση και στα καθίσματα, αλλά αποτελεί μέρος μιας ολιστικής προσέγγισης 360° που περιλαμβάνει όλα τα συστήματα και τις τεχνολογίες του οχήματος για μεγαλύτερη ευκολία και ηρεμία στην καθημερινότητα. Για αυτόν τον λόγο, η έκδοση C4 Collection διαθέτει και σύστημα Keyless Access/Go, το οποίο επιτρέπει την είσοδο και εκκίνηση του οχήματος χωρίς τη χρήση κλειδιού – αρκεί να το έχεις απλώς μαζί σου.

Υπενθυμίζουμε πως η νέα έκδοση Collection συνδυάζεται με το ήπια υβριδικό σύστημα της μάρκας, που αποδίδει συνδυαστικά 145 ίππους και προσφέρει την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης στην καθημερινότητα, χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης. Η τεχνολογία 48V παρουσιάζει οφέλη σε κατανάλωση και εκπομπές CO₂, επιτρέποντας καλύτερο έλεγχο του κόστους χρήσης. Σε συνθήκες μικτής κυκλοφορίας, η Citroen υποστηρίζει πως η κατανάλωση μειώνεται κατά περίπου 20%, ενώ στην πόλη, έως και 50% της διαδρομής μπορεί να πραγματοποιηθεί με αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης, το υβριδικό σύστημα υπόσχεται απλότητα και ηρεμία στον οδηγό. Ο συνδυασμός θερμικού και ηλεκτροκινητήρα διαχειρίζεται αυτόματα την ισχύ, προσαρμόζοντας τη λειτουργία ανάλογα με τις συνθήκες, χωρίς παρέμβαση του οδηγού. Η μπαταρία επαναφορτίζεται κατά την επιβράδυνση, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας τη φθορά των φρένων — χαρακτηριστικά που καθιστούν το σύστημα ιδανικό για την καθημερινή ζωή στην πόλη. Η έκδοση Hybrid 145 διαθέτει τρικύλινδρο κινητήρα 1.199 cc, με 136 ίππους (100 kW) στις 5.500 rpm και ροπή 230 Nm στις 1.750 rpm, με υπερτροφοδότηση μεταβλητής γεωμετρίας και αλυσίδα χρονισμού για αυξημένη απόδοση και αξιοπιστία.

Ο ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη αποδίδει 21 kW (28 ίππους) και 55 Nm, συμβάλλοντας στην κίνηση στις χαμηλές ταχύτητες, την υποβοήθηση της εκκίνησης του θερμικού κινητήρα και την ανάκτηση ενέργειας κατά το φρενάρισμα. Το σύστημα συμπληρώνεται από μίζα-γεννήτρια 48V, εξηλεκτρισμένο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη ë-DCS6 και μπαταρία ιόντων λιθίου 48V – 432 Wh, τοποθετημένη κάτω από το εμπρός αριστερό κάθισμα, διατηρώντας τον όγκο των 380 λίτρων στο χώρο αποσκευών. Ο κινητήρας βενζίνης νέας γενιάς των 1.199 cc έχει εξελιχθεί ειδικά για υβριδοποίηση και ενσωματώνει κατά 40% νέα εξαρτήματα σε σχέση με τον 1,2 Puretech turbo.

Η νέα μεσαία και πλήρως εξοπλισμένη έκδοση του Citroen C4 με το υβριδικό σύστημα των 145 ίππων προσφέρεται στην τιμή των 26.500 ευρώ και φυσικά με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, όπως όλα τα μοντέλα της γαλλικής φίρμας στην Ελλάδα.