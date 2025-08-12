Αυτός είναι ο ηγέτης στα υβριδικά - και δεύτερος μεγαλύτερος κατασκευαστής στην Ευρώπη

Ξεπερνώντας το 1,3 εκατ. πωλήσεις αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά των 30 χωρών (EU30) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο όμιλος Stellantis παρέμεινε ηγέτης στην κατηγορία των υβριδικών, την ίδια στιγμή που με μερίδιο 17% έγινε ο δεύτερος μεγαλύτερος κατασκευαστής στην ίδια αγορά πίσω από τον όμιλο Volkswagen.

Μπορεί από πλευράς αποτελεσμάτων το πρώτο εξάμηνο του 2025 να ήταν δύσκολο για τον Όμιλο Stellantis, ωστόσο το λανσάρισμα 15 νέων μοντέλων από 10 μάρκες, βοήθησε τη Stellantis να καταγράψει υψηλές πωλήσεις που δείχνουν τη δυναμική του Ομίλου. Θυμίζουμε πως στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου Stellantis ανήκουν μάρκες, όπως οι Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Lancia, Maserati, Opel/Vauxhall, Peugeot & Ram.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Stellantis ξεπέρασε το 1,3 εκατ. πωλήσεις την περίοδο Ιανουάριος - Ιούνιος 2025 στην ευρωπαϊκή αγορά των 30 χωρών (EU30), με το λανσάρισμα μοντέλων όπως του νέου Citroen C3/C3 Aircross, του νέου Opel Frontera και το νέου Fiat Grande Panda να βοηθούν.

Με αυτή την επίδοση πωλήσεων, ο Όμιλος Stellantis εξασφάλισε μερίδιο 17%, που τον φέρνει στη δεύτερη θέση πίσω από τον Όμιλο Volkswagen. Ειδικά στην κατηγορία των υβριδικών η Stellantis παραμένει ηγέτης στην Ευρώπη, εκτοξεύοντας το μερίδιό της στο 15,7% σημειώνοντας αύξηση 4,2 ποσοστιαίων μονάδων.

Η ηγετική θέση της εταιρείας επιβεβαιώθηκε ακόμη και στην αγορά LCV, όπου κέρδισε 1,4% στο πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, φτάνοντας σχεδόν στο 30% του μεριδίου αγοράς. Η εισροή παραγγελιών έχει αυξηθεί κατά 13% από την αρχή του έτους, ενώ το απόθεμα της εταιρείας έχει μειωθεί κατά 16% κατά την ίδια περίοδο.

Οι «δυνατές» αγορές του ομίλου Stellantis στην Ευρώπη είναι η Γαλλία η, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γερμανία και η Μ. Βρετανία. Η Stellantis είναι ηγέτης στη Γαλλία, πλησιάζοντας το 30% του μεριδίου αγοράς από την αρχή του έτους, τόσο συνολικά όσο και στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων. Η Peugeot ηγείται στη συνολική αγορά με μερίδιο 15,6% (+1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2024) και τρία μοντέλα στην πρώτη δεκάδα: 208, 2008 και E-3008.

Στην Ιταλία, η FIAT παραμένει η κορυφαία σε πωλήσεις μάρκα, με το Panda να είναι το best-seller της αγοράς. Το Jeep Avenger είναι το SUV με τις καλύτερες πωλήσεις από την αρχή του έτους, ενώ η Alfa Romeo Junior βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης των premium B-SUV.

Στην Ιβηρική Χερσόνησο, η Stellantis διατηρεί την ηγετική της θέση στην Πορτογαλία και βρίσκεται στην κορυφή της συνολικής αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ισπανία.

Στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, το Opel/Vauxhall Corsa κατατάσσεται πρώτο στην κατηγορία B από την αρχή του έτους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Stellantis ηγείται στην κατηγορία των μικρών van, με τις Peugeot, Citroen και Vauxhall στις τρεις πρώτες θέσεις.