Ένα μοναδικό αποτέλεσμα για αυτό το Group στην Ελλάδα

Παρά το απαιτητικό περιβάλλον της ευρωπαϊκής αγοράς, το Renault Group συνεχίζει να καταγράφει θετικά αποτελέσματα, ακολουθώντας τη στρατηγική της ποιότητας έναντι ποσότητας μέσω των λιανικών πωλήσεων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο Όμιλος πέτυχε 1.169.773 πωλήσεις παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση +1,3% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024. Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα, Renault και Dacia αύξησαν θεαματικά τα μερίδιά τους στην αγορά.

Το Renault Group συνεχίζει τη στρατηγική του που δίνει προτεραιότητα στη δημιουργία αξίας, έναντι του όγκου πωλήσεων. Πιο συγκεκριμένα, δίνει έμφαση στο πιο κερδοφόρο κανάλι, αυτό των λιανικών πωλήσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν, πλέον, πάνω από το 56% των συνολικών πωλήσεων. Σε αυτό το κανάλι, που δέχεται αυξημένες πιέσεις τους τελευταίους μήνες, το Renault Group διατηρεί μερίδιο πάνω από 15 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τον μέσο όρο της αγοράς, με 4 μοντέλα του να συγκαταλέγονται στα 10 πρώτα σε πωλήσεις.

Παράλληλα, το ποσοστό των εξηλεκτρισμένων οχημάτων του Group αυξήθηκε κατά περισσότερες από 15 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας σχεδόν το 44% των πωλήσεων (εκ των οποίων 12,3% είναι αμιγώς ηλεκτρικά), στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ειδικότερα, η Renault πούλησε 394.278 επιβατικά οχήματα (+8,4%) και ανέβηκε μία θέση με αποτέλεσμα πλεόν να κατατάσσεται 2η στην Ευρώπη (PC+LCV). Το Clio είναι το δημοφιλέστερο αυτοκίνητο στην Ευρώπη, σε όλες τις κατηγορίες και κανάλια διανομής.

Το 59% των οχημάτων Renault που πουλήθηκαν ήταν εξηλεκτρισμένα. Ένα στα δύο μοντέλα που πωλήθηκαν ήταν υβριδικό (HEV), σημειώνοντας αύξηση +36,2% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024. Η Renault είναι η δεύτερη μάρκα στην ευρωπαϊκή αγορά υβριδικών (HEV).

Τα αμιγώς ηλεκτρικά αντιπροσωπεύουν πάνω από το 16% των πωλήσεων (+57% σε σύγκριση με το 2024), με αιχμή του δόρατος το Renault 5 E-Tech Electric, το κορυφαίο μοντέλο στην κατηγορία Β ηλεκτρικών στην Ευρώπη.

Παράλληλα, στις κατηγορίες C και άνω, οι οποίες αντιστοιχούν στο 40,1% του μείγματος πωλήσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2025 (+0,4 μονάδες), η Renault κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο +52%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, χάρη στα Austral, Espace και Rafale.

Από την άλλη, η Dacia πούλησε 308.957 επιβατικά οχήματα (+1,1%) και σημείωσε μερίδιο αγοράς 4,5% (+0,1 μονάδα με αποτέλεσμα η μάρκα να διατηρεί τη θέση της στο ευρωπαϊκό βάθρο των πωλήσεων λιανικής.

Το Dacia Sandero, με 151.948 πωλήσεις παγκοσμίως, παραμένει το πιο δημοφιλές μοντέλο στην Ευρώπη (PC), σε όλα τα κανάλια πώλησης, αλλά και το κορυφαίο μοντέλο στις λιανικές πωλήσεις από το 2017.

Το Dacia Duster, με 108.510 πωλήσεις, παραμένει το Νο. 1 SUV για πελάτες λιανικής στην Ευρώπη. Η 3η γενιά του έχει συγκεντρώσει σχεδόν 200.000 παραγγελίες, από το λανσάρισμά της, πριν από έναν χρόνο.

Το νέο Dacia Bigster, που είναι διαθέσιμο από τον Ιανουάριο του 2025, έχει ήδη σημειώσει αξιοσημείωτη εμπορική πορεία με 17.329 ταξινομήσεις. Από αυτές, το 69% αφορούν στην υβριδική έκδοση 155 ίππων και το 88% στις πλούσιες εξοπλιστικές εκδόσεις (Extreme και Journey). Το Bigster λειτουργεί επίσης ως ισχυρό εργαλείο προσέλκυσης νέων πελατών, καθώς το 80% των πελατών στη Γαλλία προέρχονται από άλλες μάρκες. Για τη Dacia, το 23,5% των πωλήσεων αφορά εξηλεκτρισμένα οχήματα. Το ποσοστό των υβριδικών έφτασε το 17,2%, αυξημένο κατά 11,8 μονάδες, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, κυρίως λόγω της επιτυχίας του νέου Duster.

Εντυπωσιακή όμως ήταν η αύξηση στις πωλήσεις και στα μερίδια της Renault και της Dacia μετά την ανάληψη της επίσημης αντιπροσώπευσής τους στην Ελλάδα, από την Grand Automotive Hellas, το Μάρτιο του 2025. Πιο συγκεκριμένα, συνολικά το Renault Group στην Ελλάδα, αύξησε το μερίδιό του κατά 60,5%, στο 5,7%, με 4.459 πωλήσεις, έναντι 2.778 ταξινομήσεων, πέρυσι το 1ο εξάμηνο. Αναλυτικότερα, η Renault ανέβασε το μερίδιό της στο 2,6%, από το 1,8% πέρυσι (με αύξηση της τάξης του 47,6%), ενώ η Dacia ενίσχυσε τη θέση της στην αγορά, με μερίδιο 3,1% από 1,8% (αύξηση της τάξης του 73,5%).