Τι μπορεί να υπόσχεται αυτό το ολοκαίνουργιο σπορ πρωτότυπο;

Ένα αυτοκίνητο που το όνομά του περιέχει το συνθετικό sport οφείλει να εντυπωσιάζει και με την εμφάνισή του, αφήνοντας τον θεατή να υποθέσει το τι μπορεί αυτό να προσφέρει σε επίπεδο επιδόσεων και δυναμικών χαρακτηριστικών. Και το Lexus Sport Concept μας αφήνει να ονειρευόμαστε…

Η Lexus αποκάλυψε σήμερα το Lexus Sport Concept στην εκδήλωση “The Quail”, ένα σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του Monterey Car Week. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο (concept car) το οποίο χαρακτηρίζεται αναπόφευκτα από δυναμισμό και συναίσθημα – θεωρείται δε ότι θέτει τα θεμέλια για το design των μελλοντικά σπορ μοντέλων της μάρκας.

Το αυτοκίνητο, όπως μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες που παραθέτουμε, διαθέτει χαμηλού ύψους και αυξημένου πλάτους δίθυρο αμάξωμα με αιχμηρές γραμμές και έντονη αεροδυναμική διαμόρφωση. Ενώ τα πίσω «φτερά», η ενεργή πίσω αεροτομή και η LED λωρίδα στο πίσω μέρος και το γυαλιστερό λογότυπο Lexus ενισχύουν το σπορ προφίλ του αυτοκινήτου.

Η αλήθεια είναι ότι οι Ιάπωνες ήταν αρκετά φειδωλοί ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του Lexus Sport Concept, ωστόσο λέγεται ότι είναι πιθανό να δούμε το αυτοκίνητο σε μια διαμόρφωση με twin-turbo V-8 κινητήρα και κίνηση στον πίσω άξονα, κάτι που έχει νόημα αν πρόκειται να υπάρξει αγωνιστική έκδοση GT3

Παράλληλα το αυτοκίνητο που παρουσιάστηκε στο Monterey Car Week φαίνεται να σχετίζεται με το GT3 project της Gazoo Racing, το οποίο είναι προγραμματισμένο να τρέξει στους αγώνες το 2026. Το πρωτότυπο, λοιπόν, πιθανότατα μοιράζεται πολλά στοιχεία με το αντίστοιχο αγωνιστικό μοντέλο. Επίσης, έχει αναφερθεί στο παρελθόν ότι η Lexus παλαιότερα ότι σκοπεύει να δημιουργήσει έναν ανταγωνιστή για τη Mercedes-AMG GT, γεγονός που δίνει τροφή για φήμες περί υψηλών επιδόσεων, V-8 turbo και ιδανικής κατανομής βάρους.

Λέγεται ακόμα ότι είναι πιθανή η παρουσίαση του μοντέλου παραγωγής μέχρι το τέλος του 2025, ενώ η αγωνιστική έκδοση θα κάνει την εμφάνισή της το 2026

Θυμίζουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Lexus παρουσιάζει ένα σπορ πρωτότυπο, καθώς το 2022 είχε παρουσιάσει το Electrified Sport Concept, όμως το σημερινό concept car δείχνει να βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην παραγωγή. Σε κάθε περίπτωση, το Sport Concept αποτελεί έναν εντυπωσιακό επαναπροσδιορισμό της Lexus ως μάρκα με φιλοδοξίες στις υψηλές επιδόσεις και το design. Εξάλλου είναι γνωστό ότι υπάρχει ένα κενό στη γκάμα της Lexus από τότε που το LFA με τον V-10 κινητήρα έπαψε να παράγεται. Κατά συνέπεια μπορεί η Lexus να βάσισε στο ενδιάμεσο διάστημα τα κέρδη της σε «ήσυχα», ήπια και πολυτελή μοντέλα, φαίνεται όμως πως ήρθε η ώρα της επιστροφής στην παραγωγή καθαρόαιμα σπορ αυτοκινήτων.