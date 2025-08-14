Όταν η τεχνολογία βαφής σέβεται το περιβάλλον

Η Skoda άρχισε την κατασκευή ενός νέου state-of-the-art βαφείου που όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2029, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις στο βασικό της εργοστάσιο στην πόλη Mlada Boleslav της Τσεχίας, θα έχει δυναμικότητα βαφής έως και 2.600 οχημάτων την ημέρα.

Η Skoda έχει ξεκινήσει ήδη την κατασκευή ενός νέου υπερσύγχρονου βαφείου στο βασικό της εργοστάσιο στην Τσεχία και συγκεκριμένα στην πόλη Mlada Boleslav. Η νέα εγκατάσταση αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2029, με δυναμικότητα βαφής έως και 1.600 οχημάτων ημερησίως. Σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες υποδομές, η συνολική δυναμικότητα θα φτάσει τα 2.600 οχήματα την ημέρα.

Η νέα μονάδα ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής, με ρομποτικά συστήματα, υψηλό αυτοματισμό και δυνατότητα βαφής τόσο ηλεκτρικών όσο και θερμικών μοντέλων στην ίδια γραμμή. Παράλληλα, εισάγονται νέοι τύποι βαφής, ματ φινιρίσματα και εφαρμογές διχρωμίας, ενισχύοντας την παραγωγική ευελιξία και την αισθητική ποιότητα.

Με φούρνους επεξεργασίας νέας γενιάς και συνδυασμένη παροχή ενέργειας από βιοαέριο και ηλεκτρισμό, το νέο βαφείο μειώνει τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) και CO₂ έως 28%, συμβάλλοντας στον στόχο της Skoda για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα μέχρι το 2030.

Το νέο κτίριο, συνολικής έκτασης 118.000 τ.μ., θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα μονάδα του 1996, προσφέροντας βέλτιστες συνθήκες για την επεξεργασία επιφανειών αμαξώματος, με υψηλή ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Η διαδικασία βαφής περιλαμβάνει πολλαπλές καινοτομίες, όπως η άμεση εφαρμογή βασικού χρώματος χωρίς ενδιάμεσο ψήσιμο, μειώνοντας τους χρόνους βαφής και την ενεργειακή κατανάλωση χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα. Η νέα επένδυση αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής μετασχηματισμού της Skoda Auto, ενισχύοντας την παραγωγική της βάση και την πορεία της προς τη βιώσιμη κινητικότητα.

Ο Andreas Dick, Μέλος του Δ.Σ. της Skoda Auto, δήλωσε: «Η νέα εγκατάσταση αναβαθμίζει τις παραγωγικές μας δυνατότητες και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς εντός του Volkswagen Group, χάρη στη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και στην υψηλή περιβαλλοντική της απόδοση.»

