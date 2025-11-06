Test drive σε μοντέλα και… τύχη

Όσοι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου πραγματοποιήσουν test-drive στα μοντέλα της Leapmotor έχουν πιθανότητα να κερδίσουν δωροεπιταγές 1.000 ευρώ μέσω του διαγωνισμού «Test Drive & Win», που πραγματοποιεί η ελληνική αντιπροσωπεία.

Η ελληνική αντιπροσωπεία της Leapmotor επιστρέφει με ένα νέο διαγωνισμό και συγκεκριμένα με έναν που συνδυάζει την δοκιμαστική οδήγηση με τη χαρά ενός σημαντικού δώρου. Αποτελώντας την συνέχεια του «Η Leapmotor σε πάει διακοπές» που έγινε το καλοκαίρι, το «Test Drive & Win» βρίσκεται ήδη σε ισχύ και θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου 2025.

Στον εν λόγω διαγωνισμό συμμετέχει αυτόματα όποιος κάνει test drive με οποιοδήποτε από τα μοντέλα της μάρκας με τη σχετική κλήρωση να έχει προγραμματιστεί να γίνει την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Θα αναδειχθούν τρεις νικητές, καθένας από τους οποίους θα κερδίσει μια δωροεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ από το «Πλαίσιο».

Όλα τα μοντέλα της μάρκας είναι διαθέσιμα για test drive. Αυτό σημαίνει τόσο το αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που ονομάζεται T03 και έχει διακριθεί για την αποδοτικότητά του, κοστίζοντας μόλις 15.900 ευρώ με πλήρη εξοπλισμό, όσο και με την ναυαρχίδα της μάρκας που ονομάζεται C10.

Το C10 είναι ένα μεσαίο οικογενειακό D-SUV με μήκος 4,74m που διατίθεται σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, αλλά και με την πρωτοποριακή τεχνολογία REEV που χρησιμοποιεί θερμικό κινητήρα ως γεννήτρια και έχει συνδυαστική αυτονομία που αγγίζει τα 1.000 km.

Πολύ σύντομα δε, η γκάμα της Leapmotor θα εμπλουτιστεί με ακόμα ένα SUV μοντέλο, το ολοκαίνουργιο μικρομεσαίο οικογενειακό C-SUV, το B10 που έχει μήκος 4,52m και αναμένεται να αποτελέσει την εμπορική αιχμή του δόρατος για την μάρκα.

Ο διαγωνισμός «Test Drive & Win» αποτελεί έναν ακόμη τρόπο με τον οποίο η Leapmotor φέρνει το κοινό πιο κοντά στη σύγχρονη ηλεκτροκίνηση, δίνοντας την ευκαιρία να τη ζήσουν έμπρακτα, πίσω από το τιμόνι.