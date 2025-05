Τo Polo «έκλεισε» τα 50

Το Volkswagen Polo έγινε 50 ετών και με 20.000.000 πωλήσεις στις 6 γενεές του έχει κάθε δικαίωμα να καυχιέται πως είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα «μικρά» στην ιστορία της αυτοκίνησης.

Όταν τον Μάιο του 1975 ξεκίνησε την εμπορική του καριέρα το Polo, ούτε ίσως οι άνθρωποι της VW δεν περίμεναν το παγκόσμιο success story που θα συνόδευε το supermini της γερμανικής φίρμας, η οποία το διαφήμιζε με το σλόγκαν «small on the outside. Big on the inside». Το VW Polo αποδείχτηκε μικρό στο μάτι και μεγάλο… στις πωλήσεις, αφού μέχρι σήμερα έχει καταφέρει πάνω από 20.000.000 πωλήσεις. Χωρίς αμφιβολία είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα μικρά στην ιστορία της αυτοκίνησης και μαζί με το Golf συνθέτουν το πιο επιτυχημένο εμπορικά δίδυμο της VW.

Μέσα από έξι γενιές, το Polo βασισμένο στην ποιότητα, στην υψηλή πρακτικότητα, στην πρωτοποριακή για την κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων τεχνολογία και, φυσικά, στο κομψό του σχεδιασμό, εξακολουθεί να είναι δημοφιλές μέχρι και σήμερα. Η αξία του έχει αναγνωριστεί με σημαντικές διακρίσεις όπως το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2010», το «World Car of the Year 2010» και το «World Urban Car 2018».

Αυτό που ξεκίνησε το 1975 ως ένα απλό δίπορτο όχημα, εξελίχθηκε σε ένα πολυσχιδές μοντέλο με πολλές εκδόσεις και παραλλαγές – από το hatchback Polo, την coupé εκδοχή, τα σπορ G40 και GTI, το πολύχρωμο Harlekin, και την έκδοση estate, έως την notchback παραλλαγή με την ονομασία Derby, το Cross Polo με την off-road εμφάνιση, το αποδοτικό Polo Blue Motion και, φυσικά, το αγωνιστικό Polo R WRC, που κατέκτησε τέσσερα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ράλι (WRC) την περίοδο 2013–2016.

Κάθε νέα γενιά του Polo προσέφερε περισσότερους χώρους και άνεση, πιο αποδοτικούς κινητήρες και καινοτόμα συστήματα ασφάλειας. Το πρώτο Polo ήταν ένα λιτά εξοπλισμένο δίπορτο μοντέλο, βασισμένο τεχνικά στο Audi 50. Αρχικά ήταν διαθέσιμο με κινητήρα 40 ίππων και είχε μήκος μόλις 3,50 m. Ωστόσο προσέφερε χώρους για τέσσερις επιβάτες και τις αποσκευές τους. Η αρχική έκδοση του Polo κατασκευάστηκε έως το 1978, ενώ η ανανεωμένη εκδοχή του συνέχισε μέχρι το 1981. Συνολικά κατασκευάστηκαν περισσότερα από 1,1 εκατ. οχήματα.

Τον Σεπτέμβριο του 1981, η Volkswagen παρουσίασε τη δεύτερη γενιά του Polo, με πλήρως ανασχεδιασμένο αμάξωμα και μήκος αυξημένο στα 3,66 m. Το Polo Coupé GT40 λανσαρίστηκε το 1987 ως μοντέλο περιορισμένης παραγωγής, το οποίο αποτέλεσε την πιο ισχυρή εκδοχή του μέχρι τότε, με απόδοση 115 ίππων. Την ίδια χρονιά έκανε την εμφάνισή του και ο πιο οικονομικός κινητήρας της γκάμας: ο μικρότερος diesel με ισχύ 45 hp. Η δεύτερη γενιά του Polo παρέμεινε στην παραγωγή για 13 χρόνια, με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 2,7 εκατ. αυτοκίνητα.

Η τρίτη, πλήρως ανανεωμένη γενιά του Polo ακολούθησε το 1994 για πρώτη φορά ήταν διαθέσιμη πεντάθυρη εκδοχή. Οι αυξημένες εξωτερικές διαστάσεις προσέφεραν βελτιωμένους χώρους, ενώ σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, όπως αερόσακοι, προεντατήρες ζωνών και ABS, εισήχθησαν για πρώτη φορά. Το 1995 έκανε την εμφάνισή του ένα από τα πιο ιδιαίτερα Polo στην ιστορία του μοντέλου: το Polo Harlekin, που διέθετε σε αρθρωτή διάταξη τέσσερα διαφορετικά εξωτερικά χρώματα. Το 1998 εμφανίστηκε για πρώτη φορά η έκδοση με τα τρία «μαγικά» γράμματα GTI και 125 ίππους. Συνολικά κατασκευάστηκαν 3,5 εκατ. μονάδες της τρίτης γενιάς Polo.

Η τέταρτη γενιά του Polo παρουσιάστηκε το 2001 υιοθετώντας μία νέα χαρακτηριστική σχεδίαση με τέσσερα μεγάλα φώτα από διαυγές κρύσταλλο. Σε σχέση με την προκάτοχό της, διέθετε μεγαλύτερο μήκος και πλάτος κατά 15 και 5 cm αντίστοιχα, προσφέροντας πλέον έως και 1.030 λίτρα χώρου αποσκευών με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα. Νέοι κινητήρες, μεταξύ αυτών και τρικύλινδροι καθώς και ισχυροί υπερτροφοδοτούμενοι για το Polo GTI, παρείχαν περισσότερη ισχύ. Στοιχεία ασφαλείας όπως οι μπροστινοί και πλευρικοί αερόσακοι, το υποβοηθούμενο τιμόνι και το ABS προσφέρονταν πλέον στον βασικό εξοπλισμό. Το Polo GTI (πλέον με 110 kW / 150 ίππους) έκανε την εμφάνισή του το 2006, μαζί με το Cross Polo, το οποίο διέθετε δυναμική off-road εμφάνιση, και το Polo Blue Motion, με εκπομπές CO₂ μόλις 99 g/km. Συνολικά, κατασκευάστηκαν 4,1 εκατ. Polo της τέταρτης γενιάς.

Η πέμπτη γενιά του Polo εμφανίστηκε τον Μάρτιο του 2009 και άγγιξε τα 4 μέτρα σε μήκος. Η έκδοση Polo BlueMotion, που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2009 κατανάλωνε κατά μέσο όρο μόλις 3,3 λίτρα ντίζελ ανά 100 χιλιόμετρα. Το Polo GTI έδωσε και πάλι το παρών στην γκάμα, ενώ για πρώτη φορά ήταν διαθέσιμο προς παραγγελία το ειδικό μοντέλο Polo R WRC Street με κινητήρα TSI 162 kW (220 ίππων). Ήταν το ταχύτερο Polo παραγωγής όλων των εποχών, μεταφέροντας την αίσθηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC) στον δρόμο. Από το 2009 έως το 2017, η Volkswagen πούλησε συνολικά 6,3 εκατ. Polo πέμπτης γενιάς.

Η έκτη γενιά του Polo παρουσιάστηκε το 2017 και βασίστηκε για πρώτη φορά στην πλατφόρμα MQB, αποκτώντας έτσι πολυάριθμα προαιρετικά χαρακτηριστικά από μεγαλύτερες κατηγορίες οχημάτων. Μεταξύ αυτών ήταν το Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (FrontAssist) με λειτουργία Φρεναρίσματος Έκτακτης Ανάγκης στην Πόλη και Ανίχνευση Πεζών, το σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας με παρακολούθηση τυφλού σημείου και το Προσαρμοζόμενο Cruise Control (ACC). Χάρη στην αρθρωτή φιλοσοφία της πλατφόρμας, το Polo μεγάλωσε κατά 81 mm ξεπερνώντας τα 4m σε μήκος και προσφέροντας πλέον χώρο αποσκευών 351 lit.. Το 2021, το Polo ανανεώθηκε συνολικά, διαθέτοντας πιο δυναμική σχεδίαση αμαξώματος και νέα, προαιρετικά στοιχεία εξοπλισμού, όπως οι προβολείς IQ.LIGHT matrix LED και συστήματα υποβοήθησης όπως το IQ.DRIVE Travel Assist. Το εσωτερικό ψηφιοποιήθηκε, προσφέροντας οθόνες με διαγώνιο έως και 25 εκατοστών, ασύρματη φόρτιση και App-Connect. Το νέο Polo GTI παρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 2021, με έναν ισχυρό δίλιτρο turbo κινητήρα βενζίνης απόδοσης 152 kW (207 ίππων).Το 2023, με αφορμή την 25η επέτειο του Polo GTI, έκανε πρεμιέρα το ειδικό μοντέλο περιορισμένης παραγωγής Polo GTI Edition 25, με αποκλειστικό εξοπλισμό. Μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί πάνω από 2,5 εκατ. μονάδες της έκτης γενιάς Polo.

Και η ιστορία του Polo συνεχίζεται, αφού στη VW αποφάσισαν να το κρατήσουν ζωντανό βάζοντας στοπ σε όποιες σκέψεις για διακοπής της παραγωγής του λόγω των αυστηρών ορίων του Euro 7. «Το αναθεωρημένο πρότυπο ‘EU6e’ δεν είναι τόσο τρελό όσο είχε αρχικά καθοριστεί. Έτσι, το Polo θα συνεχίσει την πορεία του, σίγουρα μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο CEO της Volkswagen, Thomas Schafer.