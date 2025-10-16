Ποιο είναι το premium ηλεκτρικό SUV, που θα δείτε στο Τhe Mall Athens;

H Zeekr, η premium μάρκα αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων του ομίλου Geely, παρουσιάζει το Zeekr 7Χ σε ένα ειδικά διαμορφωμένο pop up store μέσα στο The Mall Athens, με τους επισκέπτες να μπορούν όχι μόνο να το δουν από κοντά το ηλεκτρικό SUV, αλλά και να τον οδηγήσουν μαζί με τα άλλα δύο μοντέλα της μάρκας που είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα, τα Zeekr 001 και Zeekr X.

Η Zeekr ξεκίνησε την εμπορική της δραστηριότητα στην ελληνική αγορά, συμπράττοντας με την GEO Mobility Hellas – τον εισαγωγέα και της μάρκας Geely (περισσότερα για την τελευταία εδώ). Έχοντας premium προσανατολισμό, η Zeekr χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Sustainable Experience Architecture (SEA) και αναπτύσσει τις δικές της τεχνολογίες για μπαταρίες, συστήματα διαχείρισης μπαταριών, κινητήρες και αλυσίδες εφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων.

Η παρουσία της Zeekr σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ελληνική αγορά ηλεκτροκίνησης, με την κινέζικη μάρκα να υπόσχεται τεχνολογία αιχμής, υψηλές επιδόσεις και ευχάριστη εμπειρία οδήγησης, που το ελληνικό κοινό μπορεί πλέον να ζήσει από κοντά με με την παρουσίαση του Zeekr 7X στο The Mall Athens. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο pop up store, οι επισκέπτες μπορούν όχι μόνο να δουν από κοντά το Zeekr 7X, αλλά και να προγραμματίσουν test-drive, μαζί με τα Zeekr 001 και Zeekr X, έως το τέλος Οκτωβρίου.

Το Zeekr 7X, κερδίζει τις εντυπώσεις τόσο με το design και την αεροδυναμική του αμαξώματος, όσο με τον εξοπλισμό και την προηγμένη τεχνολογία ηλεκτροκίνησης που διαθέτει. Βασισμένο στην προηγμένη SEA πλατφόρμα, το Ζeekr 7X διαθέτει αρχιτεκτονική 800V, που μειώνει το συνολικό βάρος, αυξάνει την απόδοση και επιτρέπει φόρτιση έως 480kW DC, με δυνατότητα επιλογής 3 εκδόσεων: Core με μπαταρία 75kWh LFP (Golden battery), καθώς και τις Long Range / Performance με μπαταρία 100kWh NMC υψηλής ενεργειακής πυκνότητας. Με φορτιστή AC 22kW, η φόρτιση 10–100% ολοκληρώνεται σε 4,5 ώρες (Core) ή 5,5 ώρες (Long Range/Performance), ενώ με φορτιστή DC 360kW, η φόρτιση 10–80% διαρκεί 13 λεπτά για το Core και 16 λεπτά για τις εκδόσεις Long Range και Performance.

Για το εσωτερικό, η Zeekr κάνει λόγο για μια premium εμπειρία με ηλεκτρικά ανοιγόμενες πόρτες, καθίσματα με θέρμανση, αερισμό και μασάζ, ψηφιακό πίνακα οργάνων υψηλής ανάλυσης, εξελιγμένο infotainment και συνδεσιμότητα τελευταίας γενιάς. Υπάρχουν και πολλοί αποθηκευτικοί χώροι, με πορτμπαγκάζ 539 λίτρων και εμπρός χώρο αποθήκευσης 66 λίτρων (frunk).

Με τον πανίσχυρο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8295, τον ταχύτερο που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Zeekr, και το νέο HMI τρίτης γενιάς, το ψηφιακό cockpit διαθέτει οθόνη αφής 16 ιντσών και προαιρετικό AR head-up display 36,2 ιντσών προβάλλει κρίσιμες πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Όλα τα μοντέλα Zeekr συνοδεύονται από εγγύηση έως 10 ετών, έχουν αποσπάσει 5 αστέρια Euro NCAP και Green NCAP, όντας άμεσα διαθέσιμα για παραγγελία και παράδοση, με τιμές που ξεκινούν από 34.990 ευρώ (τιμή για το Zeekr X, συμπεριλαμβανόμενου του οφέλους του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά»).