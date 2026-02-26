Νέα επένδυση της Toyota σε Circular Factory στην Πολωνία

Η Toyota Motor Europe (TME) ανακοίνωσε την ίδρυση ενός νέου Circular Factory στο Walbrzych της Πολωνίας, μένοντας πιστή στη στρατηγική της για ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου κυκλικής οικονομίας στην Ευρώπη.

Η νέα εγκατάσταση, συνολικής έκτασης 25.000 τ.μ., θα επεξεργάζεται περίπου 20.000 οχήματα ετησίως, τα οποία θα βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Η επένδυση αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική της TME για την ανάπτυξη ενός μοντέλου κυκλικής οικονομίας, βασισμένου στο τρίπτυχο Reduce, Reuse & Recycle (Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση & Ανακύκλωση). Στόχος είναι η μεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού οφέλους μέσω της συστηματικής και ακριβούς επεξεργασίας των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής.

Το νέο εργοστάσιο στην Πολωνία θα εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην επεξεργασία οχημάτων (ΟΚΤΖ), με έμφαση στην ανάκτηση εξαρτημάτων που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, καθώς και πολύτιμων πρώτων υλών. Εξαρτήματα όπως οι μπαταρίες και οι τροχοί θα αξιολογούνται για τη δυνατότητα ανακατασκευής, επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης. Επιπλέον, η Toyota σκοπεύει να ανακτά υλικά όπως χαλκό, χάλυβα, αλουμίνιο και πλαστικό, με στόχο την επαναξιοποίησή τους στην παραγωγή νέων οχημάτων.

Το Circular Factory θα επεκτείνει τις δραστηριότητες του υπάρχοντος εργοστασίου στο Walbrzych, το οποίο ήδη κατασκευάζει βασικά εξαρτήματα για τα υβριδικά και τα συμβατικά συστήματα κίνησης της Toyota.

«Αυτό είναι το δεύτερο Circular Factory στην Ευρώπη. Το πρώτο εγκαινιάστηκε το 2025 στο Burnaston στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων κυκλικής οικονομίας», δήλωσε ο Leon van der Merwe, Αντιπρόεδρος Κυκλικής Οικονομίας της Toyota Motor Europe.

«Επιλέξαμε την Πολωνία λόγω της μεγάλης διαθεσιμότητας οχημάτων τέλους κύκλου ζωής τους, της ανακύκλωσης σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ήδη υπάρχουσας παραγωγικής υποδομής. Τα επόμενα χρόνια, σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε παρόμοιες επενδύσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές», πρόσθεσε.

Η κυκλικότητα λειτουργεί ως καταλύτης για την επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας. Συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των οχημάτων, περιορίζει την εξάρτηση από πρώτες ύλες με υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα, υποστηρίζει τον εξηλεκτρισμό και ενισχύει τις αλυσίδες εφοδιασμού. Μέσω του σχεδιασμού οχημάτων με έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακατασκευή, την ανακύκλωση και την αποδοτική χρήση υλικών, η Toyota επιτυγχάνει τη μείωση των εκπομπών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.Η Toyota Motor Europe έχει δεσμευτεί για την επίτευξη πλήρους ουδετερότητας άνθρακα έως το 2040, καθώς και μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα σε όλες τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της έως το 2030.

