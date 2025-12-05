Κρύο, καιρός για «ζεστές» συμβουλές αυτονομίας

Οι ακραίες θερμοκρασίες του χειμώνα δεν είναι ό,τι καλύτερο για την αυτονομία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ωστόσο οι δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν από αυτές μπορούν να περιοριστούν σημαντικά, αν εφαρμόσει κανείς μερικές απλές συμβουλές και οδηγίες.

Το κρύο και οι χαμηλές θερμοκρασίες αποδεικνύονται ο πιο ύπουλος εχθρός της ηλεκτροκίνησης, μιας και η αυτονομία των αυτοκινήτων επηρεάζεται άμεσα. Ανάλογα με το μοντέλο και τη θερμοκρασία, η μείωση μπορεί να είναι της τάξης του 10 -20% σε ήπιο κρύο (0–10°C) και να φτάσει το 30–40% (ή και περισσότερο) σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-10°C και κάτω). Αυτό συμβαίνει γιατί οι μπαταρίες (ειδικά αυτές ιόντων λιθίου) βασίζονται σε χημικές αντιδράσεις για να μας παρέχουν ενέργεια. Στις χαμηλές θερμοκρασίες οι αντιδράσεις γίνονται πιο αργές και επειδή αυξάνεται η εσωτερική αντίσταση της μπαταρίας χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να το ίδιο αποτέλεσμα.

Έτσι έχουμε μειωμένη διαθέσιμη ενέργεια και μικρότερη αυτονομία. Επιπλέον, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν έχουν «τζάμπα» θερμότητα από τον κινητήρα, όπως αυτά με κινητήρα εσωτερικής καύσης, με αποτέλεσμα για τη θέρμανση της καμπίνας, αλλά και της μπαταρίας (battery heating) να χρησιμοποιείται ενέργεια από την ίδια την μπαταρία.

Η θέρμανση καμπίνας μπορεί να είναι ένας από τους μεγαλύτερους “καταναλωτές” ενέργειας σε κρύο περιβάλλον, ειδικά σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα που δεν έχουν αντλία θερμότητας. Μικρή συμβολή σε σχέση με τα προαναφερθέντα έχει και η υψηλότερη πυκνότητα του κρύου αέρα με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να κινηθεί με την ίδια ταχύτητα. Όλοι θυμόμαστε τι έγινε πέρσι με κάποια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που ξέμειναν από ενέργεια στη χιονισμένη Αράχοβα. Σε κάθε περίπτωση η οδήγηση ενός ηλεκτρικού στο κρύο χρειάζεται μια... στρατηγική με σκοπό να μειωθούν στο ελάχιστο οι απώλειες και να μεγιστοποιηθεί η αυτονομία.

Βασικός κανόνας είναι η στάθμευση σε ένα γκαράζ. Ακόμη και ένα μη θερμαινόμενο γκαράζ μπορεί να κάνει τη διαφορά., αφού λίγοι βαθμοί πάνω από την εξωτερική θερμοκρασία αρκούν ώστε η μπαταρία να διατηρήσει περισσότερη ενέργεια, καθώς κάθε πτώση θερμοκρασίας μεταφράζεται σε απώλεια αυτονομίας. Σημαντική είναι επίσης η αξιοποίηση της λειτουργίας χρονοπρογραμματισμού, που έχουν τα περισσότερα σύγχρονα ηλεκτρικά. Αυτή η λειτουργία δίνει χρόνο στο όχημα να προθερμανθεί και ταυτόχρονα επιτρέπει στη μπαταρία να ολοκληρώσει τη φόρτιση με τον πιο αποδοτικό τρόπο με βάση το πότε σκοπεύει κάποιος να αναχωρήσει.

Μια ακόμη χρήσιμη λειτουργία είναι αυτή της προθέρμανσης της μπαταρίας. Μια κρύα μπαταρία όχι μόνο αποφορτίζεται ταχύτερα, αλλά περιορίζει και τη λειτουργία της αναγεννητικής πέδησης. Η προθέρμανση πριν από τη φόρτιση αυξάνει την αποδοτικότητα και προστατεύει το σύστημα. Σε γενικές γραμμές η στρατηγική φόρτισης είναι κρίσιμη στις κρύες μέρες. Αν υπάρχει οικιακός φορτιστής, το ιδανικό είναι η νυχτερινή φόρτιση έως το 100%, ώστε το όχημα να ξεκινά την ημέρα με πλήρη αυτονομία. Με το κρύο να «ροκανίζει» χιλιόμετρα, κάθε ηλεκτρόνιο μετρά. Και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού κάθε οδηγού ηλεκτρικού πως το χειμώνα κατά μέσο όρο η αυτονομία μειώνεται κατά μέσο όρο έως και 30%.

Από εκεί και πέρα στην οδήγηση επιβάλλεται η επιλογή της λειτουργίας Eco. Το Eco Mode περιορίζει την κατανάλωση ισχύος, επιμηκύνοντας την αυτονομία – έστω κι αν η απόδοση σε επιτάχυνση ή θέρμανση μειώνεται. O περιορισμόw της χρήσης του συστήματος κλιματισμού θα βοηθήσει αρκετά την αυτονομία και ας έχουμε υπ’ όψιν πως τα θερμαινόμενα καθίσματα καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια από τον κλιματισμό.

Από εκεί και πέρα ό,τι ισχύει για τα συμβατικά οχήματα, ισχύει και για τα ηλεκτρικά: σωστή πίεση ελαστικών, αποφυγή άσκοπου βάρους, ομαλές επιταχύνσεις και χρήση cruise control (όπου ενδείκνυται) θα λειτουργήσουν ευεργετικά σε σχέση με τη διαφύλαξη της αυτονομίας. Παράλληλα, η ομαλή επιτάχυνση, η ήπια πέδηση και η πρόβλεψη της κυκλοφορίας μεγιστοποιούν τη χρήση της αναγεννητικής πέδησης, επιστρέφοντας περισσότερη ενέργεια στη μπαταρία και μειώνοντας την απώλεια αυτονομίας.

Σε κάθε περίπτωση, ο σωστός προγραμματισμός θα κάνει τη ζωή με ένα ηλεκτρικό στο κρύο ευκολότερη. Πριν από ένα μεγάλο ταξίδι βρείτε τους σταθμούς φόρτισης

στη διαδρομή και φορτίστε το όχημα – και το κινητό σας – στο μέγιστο. Σε περιοχές με συχνά μπλακάουτ, η πλήρης φόρτιση πριν από κάθε σοβαρή κακοκαιρία είναι «κανόνας».