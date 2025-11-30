Ένα νέο μικρό SUV από την Κίνα που αξίζει την προσοχή σας

Η Leapmotor αποκάλυψε στην πρόσφατη διεθνή έκθεση αυτοκινήτου Auto Guangzhou 2025, το πρώτο μοντέλο της μάρκας που βασίζεται στην πλατφόρμα «Α» και το οποίο με μήκος 4,2 μέτρα μπαίνει στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον των ηλεκτρικών SUV πόλης.

H Leapmotor, η κινεζική μάρκα του Ομίλου Stellantis, αποκάλυψε πριν λίγες μέρες στη μεγάλη διεθνή έκθεση αυτοκινήτου στην Guangzhou (Γκουανγκζού / Καντόνα), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Canton Fair Complex από τις 21 έως 30 Νοεμβρίου, το εντελώς νέο μοντέλο Α10 - το πρώτο που βασίζεται στην πλατφόρμα «Α» της μάρκας. Το συγκεκριμένο μοντέλο έξω από την Kίνα, συμπεριλαβανομένης της Ευρώπης, θα κυκλοφορήσει με την ονομασία B03X.

Με μήκος 4,2m πλάτος 1,8m, ύψος 1,6m και αυξημένη απόσταση από το έδαφος, έρχεται να προστεθεί στις πολλές επιλογές της κατηγορίας των SUV με αστικό χαρακτήρα. Τοποθετείται ανάμεσα στο T03, το μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που έχει βραβευτεί για την αποδοτικότητά του και το B05, το προσιτό οικογενειακό μικρομεσαίο χάτσμπακ της φίρμας.

Η εξωτερική σχεδίαση του B03X χαρακτηρίζεται από το «φωτεινό χαμόγελο» στο εμπρός μέρος, τις ξεχωριστές εξωτερικές χειρολαβές στις πόρτες, την πλευστή οροφή, τα ορθογώνια πίσω φώτα και τις ζάντες των 18 ιντσών, η δε χρωματική παλέτα περιλαμβάνει έξι χρώματα.

Η μάρκα δεν παρουσίασε το εσωτερικό του αυτοκινήτου, ωστόσο έγινε γνωστό πως το νέο μοντέλο της Leapmotor κάνει εκτενή χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και θα δέχεται αναβαθμίσεις ΟΤΑ (over-the-air) χωρίς χρονικό περιορισμό. Από την άλλη, το μεταξόνιο των 2,6 μέτρων υπόσχεται ικανοποιητικούς χώρους για επιβάτες και αποσκευές.

Χάρη στην υψηλής ενεργειακής πυκνότητας LFP μπαταρία, το Α10 υπόσχεται αυτονομία έως 500 km με μια φόρτιση (στο πρότυπο CLTC). Δίνοντας σάρκα και οστά στον όρο «smart premium long-range SUV» και σύμφωνα με τη Leapmotor, το A10/Β03Χ έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα