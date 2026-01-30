Δύο best sellers επέστρεψαν ανανεωμένα – και με τιμές που καλύτερες δεν γίνεται…

Διαθέσιμα είναι πλέον στην ελληνική αγορά τα ανανεωμένα SEAT Ibiza και SEAT Arona, με την ελληνική αντιπροσωπεία να ανακοινώνει τις εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και τις εκδόσεις των δύο best seller της ισπανικής εταιρίας, που επέστρεψαν στο προσκήνιο με εμφανείς βελτιώσεις στη σχεδίαση, την ποιότητα κατασκευής και τον στάνταρ εξοπλισμό.

Η αντιπροσωπεία της SEAT, ΤΕΧΝΟΚΑΡ A.E, ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης στην ελληνική αγορά των ανανεωμένων SEAT Ibiza και SEAT Arona, των δύο πιο εμπορικών μοντέλων της ισπανικής μάρκας. Τα ανανεωμένα μοντέλα έρχονται με στοχευμένες βελτιώσεις στη σχεδίαση, την ποιότητα κατασκευής και τον εξοπλισμό, ενισχύοντας τη θέση τους στις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές κατηγορίες τους.

Και τα δύο μοντέλα υιοθετούν φρέσκια εξωτερική εμφάνιση, με πιο σύγχρονες γραμμές, ενώ στο εσωτερικό τους δίνεται έμφαση στην αναβάθμιση των υλικών, της εργονομίας και της συνολικής αίσθησης ποιότητας. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις αλλαγές στην σχεδίαση, στο εσωτερικό και στον εξοπλισμό των δύο μοντέλων κάνοντας κλικ εδώ.

Το SEAT Ibiza, που φέτος συμπληρώνει 42 χρόνια παρουσίας και παραμένει το πιο επιτυχημένο μοντέλο στην ιστορία της SEAT, επιστρέφει ανανεωμένο, με στόχο να διατηρήσει τον χαρακτήρα του ως μια ολοκληρωμένη και προσιτή πρόταση στην κατηγορία των supermini.

Η εξέλιξή του βασίζεται στις διακριτικές αλλαγές της εξωτερικής εμφάνισης, που προσδίδει πιο δυναμική εικόνα, καθώς και στο αναβαθμισμένο εσωτερικό, με βελτιωμένη ποιότητα υλικών και λειτουργικότητα. Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει αποδοτικά σύνολα MPI και TSI, τα οποία συνδυάζουν χαμηλή κατανάλωση με ισορροπημένα οδηγικά χαρακτηριστικά.

Το νέο Ibiza διατίθεται σε εκδόσεις Business και FR, προσφέροντας υψηλό επίπεδο εξοπλισμού και τεχνολογίας. Η τιμή του ξεκινά από 16.690 ευρώ, μετά το ισχύον προωθητικό πρόγραμμα (500 ευρώ σε όλες τις εκδόσεις), τοποθετώντας το ανάμεσα στις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις της κατηγορίας.

Αντίστοιχα, το SEAT Arona εξελίσσεται σε ένα πιο δυναμικό και ολοκληρωμένο αστικό SUV, διατηρώντας τον συνδυασμό compact διαστάσεων και πρακτικότητας. Η ανανέωσή του επικεντρώνεται στη νέα εξωτερική σχεδίαση και στο αναβαθμισμένο εσωτερικό, με έμφαση στην ποιότητα και τη λειτουργικότητα.

Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει βενζινοκινητήρες TSI με ισχύ από 95 έως 150 ίππους, σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων ή αυτόματο DSG διπλού συμπλέκτη. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι επιλογές αυτές προσφέρουν δυναμικές επιδόσεις και υψηλό επίπεδο ελέγχου στην καθημερινή χρήση.

Το νέο Arona διατίθεται στις εκδόσεις Style και FR, με τιμή εκκίνησης τα 18.990 ευρώ, μετά το ισχύον προωθητικό πρόγραμμα (500 ευρώ), ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά του στην κατηγορία των compact SUV.

Συμπεριλαμβάνεται Τέλος Ταξινόμησης και ΦΠΑ 24%.

2. Στην ανώτατη προτεινόμενη λιανική τιμή συμπεριλαμβάνονται έξοδα προετοιμασίας & μεταφοράς 255€ και Φ.Π.Α.

3. Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και παρουσιάζονται σε Ευρώ (€). Η τελική τιμή καθορίζεται με την εξόφληση του αυτοκινήτου.

Με την ανανέωση των Ibiza και Arona, η SEAT ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας μοντέλα που συνδυάζουν μοντέρνα σχεδίαση, αποδοτική τεχνολογία, πλούσιο εξοπλισμό και ανταγωνιστική σχέση τιμής–αξίας.