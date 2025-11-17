Δύο ανανεωμένα best seller πάνε μπροστά μια ολόκληρη μάρκα

Γιορτάζοντας 75 χρόνια ιστορίας, η SEAT παρουσίασε τις πιο ώριμες και σύγχρονες εκδοχές των δύο πιο επιτυχημένων εμπορικά μοντέλων της, του Ibiza και του Arona, τα οποία μετά από μια ριζική ανανέωση έρχονται από τις αρχές του 2026 στην Ελλάδα με φρεσκαρισμένη εμφάνιση, αναβαθμισμένο εσωτερικό και up-to-date τεχνολογίες.

Αν νομίζατε πως τώρα που η CUPRA γνωρίζει στιγμές εμπορικής δόξας, η «μαμά» SEAT θα περνούσε στο παρασκήνιο, κάνατε λάθος μιας η ισπανική φίρμα έχει μέλλον, το οποίο βασίζει στα δύο best seller της: Tο Ibiza και το Αrona. Για αυτό το λόγο, τα πιο επιτυχημένα μοντέλα στην ιστορία της SEAT περνούν σε επόμενη πίστα έχοντας δεχθεί ένα γενναίο φρεσκάρισμα με ανανεωμένο εξωτερικό και βελτιωμένο εσωτερικό, με αναβαθμισμένη ποιότητα και ψηφιακή τεχνολογία που ενισχύει τα επίπεδα συνδεσιμότητας με τον χρήστη.

Το SEAT Ibiza, το διαχρονικό μικρό που από το 1984 έχει καταφέρει πάνω από 6.000.000 πωλήσεις ανανεώθηκε για μία ακόμη φορά, παραμένοντας πιστό στο νεανικό, σπορτίφ πνεύμα που το καθιέρωσε. Από την άλλη, το SEAT Arona, το αστικό SUV που έκανε το ντεμπούτο του το 2017 και έχει ξεπεράσει τις 750.000 πωλήσεις, συνεχίζει να συνδυάζει την ευελιξία της πόλης με τη σιγουριά ενός SUV, παραμένοντας κορυφαία επιλογή για όσους αναζητούν στυλ και πρακτικότητα.

Η πρώτη ματιά στα νέα Ibiza και Arona αποκαλύπτει μια φρέσκια σχεδιαστική προσέγγιση. Το εμπρός μέρος έχει επανασχεδιαστεί πλήρως, με νέα εξαγωνική μάσκα και πλέγμα σε σχήμα διαμαντιού, συνδυάζοντας ματ και γυαλιστερές επιφάνειες για ένα πιο premium αποτέλεσμα, μαζί με τους νέους Full LED προβολείς που όχι μόνο τονίζουν την αισθητική, αλλά ενισχύουν την ορατότητα στη νυχτερινή οδήγηση: Aυξάνουν τόσο την εμβέλεια όσο και τη φωτεινότητα δέσμης – με πάνω από 900 lm (lumen) στη μεσαία σκάλα και έως 1.510 lm στη μεγάλη σκάλα φώτων, διπλασιάζοντας και τριπλασιάζοντας, αντίστοιχα, την απόδοση σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα EcoLED.

Στο πίσω μέρος, ξεχωρίζει ο νέος προφυλακτήρας, καθώς η γραμματοσειρά σε χρώμα βουρτσισμένου αλουμινίου για το «χειρόγραφο» όνομα του κάθε μοντέλου. Στις εκδόσεις FR, το λογότυπο χαραγμένο με λέιζερ στη μεσαία κολόνα Β προσθέτει μια ακόμα σπορ πινελιά.

Η SEAT προσφέρει επίσης μια πλούσια γκάμα ζαντών αλουμινίου (από 15 έως 18 ίντσες), με νέα σχέδια για κάθε μοντέλο - δύο επιλογές 17’’ και δύο 18’’ για το Ibiza, δύο 16’’ και δύο 18’’ για το Arona. Οι νέες ζάντες συμβάλλουν τόσο στην αισθητική αναβάθμιση, όσο και στη βελτίωση της απόδοσης μέσω πιο αποδοτικής τεχνολογίας ελαστικών, σύμφωνα με τη SEAT τουλάχιστον. Η χρωματική παλέτα εμπλουτίζεται με τρεις νέες αποχρώσεις ,Liminal, Oniric και Hypnotic, ενώ το Arona προσφέρει και διχρωμία με την οροφή σε Midnight Black ή Manhattan Grey, ενισχύοντας το στοιχείο εξατομίκευσης.

H SEAT μας ενημερώνει πως υπάρχει επίσης αισθητή ποιοτική αναβάθμιση στην καμπίνα με τα νέα Ibiza και Arona να αποκτούν πιο εκλεπτυσμένα υλικά, νέα ανάγλυφα υφάσματα, σκούρα επένδυση οροφής και μαύρες γυαλιστερές επιφάνειες. Το φινίρισμα είναι πιο προσεγμένο, από τα πάνελ των θυρών έως το νέο τιμόνι επενδεδυμένο με 100% premium διάτρητο δέρμα.

Στις εκδόσεις FR, τα καθίσματα τύπου bucket είναι πλέον στάνταρ, ενισχύοντας τον σπορ χαρακτήρα και την πλευρική στήριξη στις στροφές, χωρίς να θυσιάζουν την άνεση της καθημερινότητας.

Η SEAT δεν άφησε τη συνδεσιμότητα και την τεχνολογία στο περιθώριο. Υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 8 ή 10,25 ιντσών και οθόνη infotainment 8,25 ή 9,2 ιντσών, ασύρματο Android Auto και Apple CarPlay και νέο ηχοσύστημα SEAT που περιλαμβάνει έξι ηχεία, subwoofer και ενισχυτή 300W, προσφέροντας υψηλή καθαρότητα και ένταση ήχου. Παράλληλα, η αναβαθμισμένη ασύρματη φόρτιση 15W (από 5W) διαθέτει πλέον τεχνολογία ψύξης, για πιο αποδοτική και ασφαλή φόρτιση των συσκευών.

Φυσικά και τα δύο μοντέλα έχοντας κρατήσει τις ίδιες βασικές διαστάσεις διατηρούν την ευρυχωρία (355 λίτρα χώρο αποσκευών το Ibiza και το 400 λίτρα το Arona) και την εργονομία που τα έχουν καθιερώσει, ενώ οι ψηφιακές λειτουργίες σύμφωνα με τη μάρκα αναβαθμίζουν την καθημερινή εμπειρία οδήγησης, κάνοντάς την πιο εύκολη, πιο ευχάριστη και πιο συνδεδεμένη.

Κάτω από το καπό, τα Ibiza και Arona προσφέρουν τεχνολογία TSI που συνδυάζει σπορ επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση. Η γκάμα κινητήρων ξεκινά με τον ατμοσφαιρικό 1.0 MPI των 80 PS (αποκλειστικά για το Ibiza) και φτάνει έως τον 1.5 TSI των 150 PS με 7-τάχυτο DSG.

Οι ενδιάμεσες εκδόσεις 1.0 TSI αποδίδουν 95 ή 115 PS, με δυνατότητα επιλογής μεταξύ χειροκίνητου ή αυτόματου κιβωτίου DSG. Η SEAT υπόσχεται ομαλή απόδοση, εξαιρετική απόκριση και χαρακτηριστική οικονομία καυσίμου, χαρακτηριστικά που έχουμε διαπιστώσει σε αυτά τα μηχανικά σύνολα οδηγώντας τα προ ανανέωσης μοντέλα.

Μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε τέσσερα προγράμματα οδήγησης – Eco, Normal, Sport και Individual – προσαρμόζοντας την απόκριση του κινητήρα, του συστήματος διεύθυνσης και του κιβωτίου ταχυτήτων DSG. Αξίζει να τονιστεί ότι το 2027 θα δούμε και mild hybrid σύνολα, τα οποία εξελίσσονται αυτόν τον καιρό για να προσαρμοστούν στην υπάρχουσα πλατφόρμα.

Παράλληλα, η ασφάλεια ενισχύεται περαιτέρω, με συστήματα όπως Adaptive Cruise Control, Automatic Emergency Braking, Tiredness Recognition, Travel Assist ACC και Lane Assist, ενώ το Side Assist παρακολουθεί τα τυφλά σημεία και το High Beam Assist διαχειρίζεται αυτόματα τα φώτα.

Με τρεις εκδόσεις εξοπλισμού (entry level, Style και FR) και ευρεία γκάμα προαιρετικών επιλογών όπως πανοραμική ηλιοροφή, μεγαλύτερη οθόνη infotainment 9,2”, Climatronic και ζάντες 18 ιντσών, οι πελάτες μπορούν να εξατομικεύσουν πλήρως το αυτοκίνητό τους έχοντας τη δυνατότητα να προσθέσουν τον εξοπλισμό που θέλουν σε όποια έκδοση επιλέξουν με βάση τις ανάγκες τους.

Πιστά στην καταγωγή τους, τα νέα SEAT Ibiza και Arona σχεδιάζονται, εξελίσσονται και κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις της SEAT στο Martorell της Βαρκελώνης. Το λανσάρισμα των νέων εκδόσεων έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2026, σηματοδοτώντας παράλληλα το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για τη SEAT.