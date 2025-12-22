Αυτό είναι το πολυμορφικό του αύριο! Και είναι γαλλικό…

Το Citroën ELO είναι ένα πρωτότυπο όχημα το οποίο ενσωματώνει αξίες της γαλλικής φίρμας, όπως η απλότητα και η καινοτομία, για προβάλει μέσα από τις compact διαστάσεις του το όραμα για ένα εντυπωσιακά ευρύχωρο και πρακτικό πολυχρηστικό όχημα-σύμμαχο της καθημερινότητας του αύριο.

Η γαλλική μάρκα έχει πίσω της περισσότερα από 100 χρόνια καινοτομίας, πάντα με έναν επαναστατικό τρόπο σκέψης που έφερε στο αυτοκινητικό προσκήνιο μοντέλα τα οποία έγραψαν ιστορία είτε με την απλότητά τους, όπως το 2CV ή την τεχνολογική τους υπεροχή όπως η DS. Το φουτουριστικό πρωτότυπο που βλέπετε στις φωτογραφίες ενσωματώνει όλη την «τρέλα» και τη διαφορετικότητα που περιμένει κανείς από ένα Citroën.

Θέλοντας να μας συστήσει το νέο Elo, η γαλλική φίρμα λέει πως το όνομά του προήλθε από τα δεύτερα γράμματα των αγγλικών λέξεων rEst (ξεκούραση), pLay (παιχνίδι) και wOrk (εργασία). Αποτελεί τη φυσική συνέχεια του Citroën OLI που παρουσιάστηκε το 2022, όμως πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα. Δεν είναι απλώς ένα concept car, αλλά ένα εργαστήριο ιδεών, ένα «σκεπτόμενο» όχημα που διερευνά πώς θα μοιάζει η καθημερινή μετακίνηση του αύριο.

Σε πρώτη ματιά, το ELO είναι ένα compact ηλεκτρικό όχημα με μήκος 4,10m και ύψος 1,7m, με τη Citroën να υπογραμμίζει πως είναι ελαφρώς πιο μεγάλο από το C3. H σχεδίασή του ELO είναι το λιγότερο «διαφορετική» με χαρακτηριστικό ακροβολισμό των τροχών στις άκρες του αμαξώματος και μια μεγάλη γυάλινη επιφάνεια 4,5 τετραγωνικών μέτρων που λειτουργεί ως παράθυρα.

Οι δύο συρόμενες πόρτες, που βρίσκονται τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου, παρέχουν πρόσβαση πλάτους 1,9 μέτρων στο πολυλειτουργικό εσωτερικό. Το νέο πολυμορφικό εξοπλίζεται με τετράγωνα LED φωτιστικά σώματα μπροστά και πίσω, ενώ υπάρχουν και έξτρα φωτιζόμενα πτερύγια, τα οποία θυμίζουν κατά κάποιο τρόπο αυτά του νέου C5 Aircross.

Η ασυμμετρία είναι μέρος της σχεδιαστικής κουλτούρας του ELO, κάτι που συναντούμε στις δύο πόρτες οι οποίες παρέχουν πρόσβαση στο χώρο αποσκευών, αλλά και στην οροφή, η οποία στο πίσω μέρος χαμηλώνει και παράλληλα μπορεί να ανοίξει!

Όμως η πραγματική του έκπληξη κρύβεται στο εσωτερικό. Χάρη στην αμιγώς ηλεκτρική του αρχιτεκτονική, η Citroën κατάφερε να απελευθερώσει άπλετο χώρο και να μετατρέψει την καμπίνα σε έναν αληθινό χώρο διαβίωσης για έως και έξι επιβάτες. Ένα μικρό όχημα που «λειτουργεί σαν μεγάλο», θυμίζοντας περισσότερο ένα μικροσκοπικό σπίτι παρά ένα παραδοσιακό αυτοκίνητο.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την εμπειρία παίζει η ιδιαίτερη διάταξη των καθισμάτων. Στη βασική του μορφή, το ELO διαθέτει τέσσερα καθίσματα, με τον οδηγό να κάθεται στο κέντρο, όπως στo περίφημο supercar McLaren F1. Μια επιλογή που αλλάζει ριζικά την αίσθηση της οδήγησης, υποσχόμενη πανοραμική ορατότητα και αίσθηση ελέγχου. Το κάθισμα του οδηγού μπορεί να περιστραφεί, μετατρέποντας το αυτοκίνητο σε χώρο συζήτησης ή εργασίας, ενώ οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν απρόσμενα άνετους χώρους. Όταν οι ανάγκες αυξάνονται, δύο επιπλέον καθίσματα κάνουν την εμφάνισή τους.

Το τιμόνι έχει πάνω του δύο joystick τα οποία επιτρέπουν στον οδηγό να ελέγχει σχεδόν όλες τις λειτουργίες, ενώ εκατέρωθεν του τιμονιού βρίσκουμε διάφορους καλυμμένους αποθηκευτικούς χώρους. Παράλληλα, δεν υπάρχει ο παραδοσιακός πίνακας οργάνων ούτε και οθόνη αφής για το infotainment, καθώς τη θέση τους έχει πάρει μια μεγάλη μακρόστενη οθόνη στη βάση του παρμπρίζ. Η Citroën αποκαλεί το σύστημα αυτό «Smartband».

Και όταν η μέρα φτάνει στο τέλος της, το εσωτερικό μπορεί να μετατραπεί σε χώρο ύπνου για δύο. Μάλιστα, τα στρώματα όταν διπλώνονται, χωράνε σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης στο πορτμπαγκάζ με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται ο χώρος αποσκευών. ‘Eνα άνοιγμα στην οροφή, επιτρέπει στους επιβάτες να «χαζεύουν» τον ουρανό, σα να κάνουν camping. Επίσης, η καμπίνα του Elo μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως προσωπικός κινηματογράφος, με το πανί να κατεβαίνει από την οροφή και να ασφαλίζει σε ειδικά άγκιστρα. Όλα αυτά φυσικά, ενώ όλα τα καθίσματα, πλην το κεντρικό του οδηγού έχουν πέσει ή αφαιρεθεί!

Η καμπίνα μεταμορφώνεται εύκολα για να φιλοξενήσει κάθε πτυχή της καθημερινότητας: από μια ήσυχη στιγμή χαλάρωσης, μέχρι παιχνίδι με τα παιδιά ή τηλεργασία με θέα τη φύση.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του ELO έπαιξαν και οι συνεργασίες. Η Decathlon έφερε την εμπειρία της από τον κόσμο των σπορ και της υπαίθρου, βοηθώντας τη Citroën να φανταστεί νέες χρήσεις και να πειραματιστεί με βιώσιμα υλικά. Η Goodyear, από την άλλη, ανέπτυξε έξυπνα ελαστικά ειδικά σχεδιασμένα για εκτός δρόμου περιπέτειες, ενισχύοντας τον χαρακτήρα ελευθερίας που πρεσβεύει το ELO.

Αναφορικά με το σύστημα κίνησης, η Citroën δεν έκανε γνωστές πολλές λεπτομέρειες, πέρα του ότι πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με τον κινητήρα τοποθετημένο στον πίσω άξονα. Το ELO, που θα παρουσιαστεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών στις 9 Ιανουαρίου, δεν υπόσχεται απλώς το μέλλον της αυτοκίνησης. Προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζούμε τη μετακίνηση. Έναν τρόπο πιο ευέλικτο και πιο κοντά σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Και ίσως αυτό να είναι το πιο ριζοσπαστικό στοιχείο του.