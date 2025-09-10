Αυτό είναι το νέο Renault Clio. Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;

H ολοκαίνουργια, 6η γενιά, του Renault Clio έρχεται με πιο αιχμηρή από ποτέ σχεδίαση, μεγαλύτερες εξωτερικές και εσωτερικές διαστάσεις, μοντέρνες ψηφιακές τεχνολογίες, ανακυκλωμένα υλικά και μια αναβαθμισμένη γκάμα κινητήρων με έως 160 ίππους αποτελούμενη από κινητήρες βενζίνης, full υβριδικής τεχνολογίας και LPG.

Το Clio δεν είναι απλώς ένα best seller για τη Renault. Είναι το σημαντικότερο ίσως μοντέλο στη σύγχρονη ιστορία της γαλλικής φίρμας μιας και μιλάμε για ένα σουπερμίνι που κατάφερε μέσα σε 35 χρόνια και 5 γενιές να ξεπεράσει τα 17.000.000 πωλήσεις. Από την πρώτη κιόλας γενιά, που παρουσιάστηκε το 1990, το Clio έθεσε νέα στάνταρ στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων, χαρακτηριστικό που ακολούθησαν και οι επόμενες ανεβάζοντας πάντα τον πήχη σε ό,τι αφορά στη σχεδίαση, την άνεση, τους χώρους την ποιότητα, την ασφάλεια, την ενδιαφέρουσα εμπειρία οδήγησης, καθώς και τις λειτουργίες πολυμέσων, φροντίζοντας παράλληλα και για τη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων.







Αυτά είναι και τα στοιχεία που εξασφάλισαν στο Renault Clio τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Car of the Year, το 1991 και το 2006, καθώς και τον τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την Ελλάδα το 2014. Με πλήθος εμβληματικών εκδόσεων όλα αυτά τα χρόνια, από το πολυτελές Baccara και το Initiale Paris, μέχρι το σπορ 16S και το Williams, αλλά και το απίστευτο Clio V6 με τον κινητήρα πίσω και στο κέντρο, και την εξαιρετικά εξελιγμένη full hybrid έκδοση E-Tech, που κυκλοφόρησε με την πέμπτη γενιά του, το Renault Clio με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έγραψε ιστορία.







Και ενώ για άλλη μια φορά φέτος, το Clio συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή των charts, όντας ξανά το best seller στην Ευρώπη για το πρώτο εξάμηνο του 2025, έρχεται η νέα 6η του γενιά για να συνεχίσει την επιτυχία των προγόνων του.

Κατ’ αρχάς, το νέο Clio έχει μια άκρως ελκυστική σιλουέτα, με έντονες «νευρώσεις», χαρακτηριστικό ρύγχος, δυναμική γραμμή οροφής και αιχμηρές ακμές, που σε συνδυασμό με ορισμένα διαχρονικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως οι κρυφές χειρολαβές των πίσω θυρών, αλλά και το περίγραμμα των παραθύρων που στενεύει στην πίσω γωνία, δίνουν την αίσθηση ενός μικρού σπορ κουπέ.







Μιλάμε για ένα τελείως καινούργιο αυτοκίνητο, το οποίο αν και συνεχίζει να «πατάει» στην πλατφόρμα CMF-B έχει μεγαλώσει αισθητά σε διαστάσεις. To νέο Clio έχει πλέον μήκος στα 4,116m, μεγαλύτερους προβόλους και πλάτος αυξημένο στο 1,768m. Την ίδια στιγμή το ύψος έχει πάρει 11mm φτάνοντας στο 1,451m.







Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον κεντρίζει η νέα διπλή οθόνη σε σχήμα «V» 2x10,1 ιντσών (ανάλογα με την έκδοση), με την κεντρική οθόνη αφής να είναι προσανατολισμένη προς τον οδηγό. Το σύστημα πολυμέσων OpenR Link ενσωματώνει ασύρματες ενημερώσεις μέσω δικτύο, καθώς και μια εκτενή σουίτα συνδεδεμένων υπηρεσιών ψυχαγωγίας, τα Google Maps, Google Assistant (που δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα να ελέγχει και ορισμένες λειτουργίες του οχήματος) και το Google Play (που παρέχει πρόσβαση σε περισσότερες από 100 εφαρμογές).







Νέο είναι και το μικρό σε διάμετρο, τιμόνι. Μάλιστα σύμφωνα με τη γαλλική φίρμα, έχει μειώσει τους αριθμούς των στροφών του από 3,3 σε 2,6, για μια πιο σπορτίφ εμπειρία οδήγησης. Το τιμόνι ενσωματώνει, επίσης, το πλήκτρο Multi-Sense που παρέχει στον οδηγό τη δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων οδήγησης, με το καθένα να διαθέτει και συγκεκριμένο φωτισμό για το εσωτερικό, τη στιγμή που τα καθίσματα έχουν χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα υλικά, επενδύσεις με νέο μοτίβο και έγχρωμες εμφανείς ραφές.





Με μεταξόνιο 2,591 m (+8mm), το Clio υπόσχεται άνετη φιλοξενία για πέντε άτομα, ενώ τώρα διαθέτει νέες λύσεις αποθήκευσης, όπως τον κλειστό χώρο στην κεντρική κονσόλα με το μαλακό σπαστό κάλυμμα, παρόμοιο με το κάλυμμα της οθόνης ενός tablet. Η καμπίνα περιλαμβάνει δύο θύρες USB-C μπροστά, έναν επαγωγικό φορτιστή (ανάλογα με την έκδοση) και μια πρίζα 12 V στο πίσω μέρος, για εύκολη σύνδεση με βύσμα φόρτισης USB για τη σύνδεση ενός φορητού ψυγείου, για παράδειγμα.

Το πορτ-μπαγκάζ διατηρεί την κορυφαία χωρητικότητα των 391 λίτρων (ανάλογα με τον κινητήρα) και είναι εύκολα προσβάσιμο χάρη στο χαμηλότερο, κατά 40mm -σε σχέση πριν- κατώφλι φόρτωσης.









Ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα έχει δοθεί στην εξέλιξη του νέου Clio. Για παράδειγμα, στην έκδοση Esprit Alpine, το νέο Renault Clio αποτελείται από 33,7% υλικά χαμηλής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (ανακυκλωμένα υλικά: 24%, + τμήματα από απορρίμματα). Η έκδοση full hybrid Esprit Alpine μπορεί να ανακυκλωθεί σε πάνω από το 85% του συνολικού του βάρους της, μαζί με τις ζάντες αλουμινίου των 18ιντσών. Πάνω από το 50% του ταμπλό είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο (39% για την κεντρική κονσόλα), το τμήμα απορρόφησης του προφυλακτήρα είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό, ενώ πάνω από το 50% του αλουμινίου των ζαντών 18 ιντσών της έκδοσης Esprit Alpine είναι ανακυκλώσιμο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γκάμα κινητήρων, η οποία μπορεί να έχει τις ίδιες με σήμερα επιλογές, αλλά υπάρχει αισθητή αναβάθμιση στην αποδοτικότητα. Στη βάση συναντάμε τον 3-κύλινδρο turbo κινητήρα βενζίνης 1.2 TCe που αποδίδει 115 ίππους. Διατίθεται τόσο με χειροκίνητο κιβώτιο, όσο και με το νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC έξι σχέσεων, με paddles στο τιμόνι. Η Renault υπόσχεται κατανάλωση 5,0-5,1 lit./100km με εκπομπές CO2 114-116 gr/km.









Η κορυφαία έκδοση του Clio είναι η φουλ υβριδική (E-Tech) με 160 άλογα από το συνδυασμό βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρων με άμεσο ψεκασμό κύκλου Atkinson και δύο ηλεκτροκινητήρων. Οι τελευταίοι τροφοδοτούνται από μια μπαταρία 1,4 kWh με νέο σύστημα ψύξης και ένα έξυπνο κιβώτιο πολλαπλών επιλογών χωρίς συμπλέκτη, με προσαρμοσμένες σχέσεις μετάδοσης. Η Renault υποστηρίζει πως το κιβώτιο έχει εξελιχθεί με τεχνολογία από τους αγώνες της Formula 1 και διαθέτει δύο σχέσεις για την ηλεκτροκίνηση και τέσσερεις για τον κινητήρα εσωτερικής καύσεως.

Σύμφωνα με τη Renault, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CΟ2 δεν ξεπερνούν τα 89 g/km, ενώ η κατανάλωση σε μικτό κύκλο είναι μόλις 3,9 lit./100km. Η γαλλική φίρμα υποστηρίζει πως το υβριδικό Clio μπορεί να επιταχύνει στο 0-100 km/h σε 8,3’’, αλλά και να κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια για έως και στο 80% του χρόνου οδήγησης μέσα και γύρω από τις πόλεις.

Στο μέλλον, η Renault υπόσχεται πως στις επιλογές θα προστεθεί και μία έκδοση Eco-G με 3-κύλινδρο κινητήρα bi-fuel (βενζίνης και LPG) απόδοσης 120 ίππων συνδυασμένο με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC. Δε θα υπάρχει κάποια ηλεκτροκίνητη έκδοση κάτι που είναι λογικό μιας και το ρόλο αυτό παίζει το 100% ηλεκτρικό Renault 5 E-Tech, για το οποίο μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα κάνοντας κλικ εδώ.









Εντύπωση κάνει το πακέτο ADAS με τα 29 συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης, συμπεριλαμβανομένων και αρκετών που εμφανίζονται για πρώτη φορά στο Clio, όπως το ενεργό σύστημα υποβοήθησης οδηγού με το έξυπνο προσαρμοζόμενο cruise control, η αναγνώριση κίνησης εμπρός και πίσω από το όχημα και η διόρθωση πορείας σε περίπτωση κινδύνου, το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης κατά την κίνηση με όπισθεν, η ειδοποίηση ασφαλούς αποβίβασης επιβατών και η λειτουργία υποβοήθησης ακινητοποίησης έκτακτης ανάγκης που επιβραδύνει το όχημα μέχρι να σταματήσει εντελώς, σε περίπτωση που ο οδηγός δεν ενεργήσει εκείνος.

Και, όπως και στα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας της Renault, ο διακόπτης My Safety, μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει ταυτόχρονα έως και πέντε συστήματα ADAS. Στην ανακοίνωση της γαλλικής φίρμας για την αποκάλυψη του νέου Renault Cio γίνεται λόγος για ένα μοντέλο το οποίο συνδυάζει ρυθμίσεις πλαισίου, τιμονιού και ανάρτησης για ευχαρίστηση στην οδήγηση, άνεση και ευελιξία.

Η παραγωγή του νέου Clio θα ξεκινήσει άμεσα και η διάθεσή του στην ελληνική αγορά θα ξεκινήσει στις αρχές της νέας χρονιάς, χωρίς ακόμα να υπάρχουν πληροφορίες για την τιμή από τους ανθρώπους της Grand Automotive Hellas, του νέου αποκλειστικού εισαγωγέα των μαρκών Renault και Dacia στην Ελλάδα.