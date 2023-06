Υποβρύχιο «Titan» - Ακτοφυλακή ΗΠΑ: Βρέθηκαν συντρίμμια, τα αξιολογούμε

Η αμερικανική Ακτοφυλακή αναφέρει ότι βρέθηκαν συντρίμμια στην περιοχή έρευνας για το αγνοούμενο υποβρύχιο «Titan» από ένα τηλεκατευθυνόμενο όχημα (ROV) κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης η αμερικανική ακτοφυλακή ανέφερε ότι οι εμπειρογνώμονες αξιολογούν τις πληροφορίες και πως θα υπάρξουν ανακοινώσεις αργότερα, χωρίς να παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα εάν πρόκειται για υποθαλάσσια ευρήματα του συγκεκριμένου υποβρυχίου που αναζητούν το γαλλικό βαθυσκάφος και το τηλεκατευθυνόμενο ρομπότ.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information.

Ο ανταποκριτής του Sky News μεταδίδει ότι τα συντρίμμια βρέθηκαν σε ένα βάθος όπου η πίεση του νερού είναι τεράστια και μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημιά στα σκάφη και πως ενδέχεται το χειρότερο σενάριο, δηλαδή να διαλύθηκε το υποβρύχιο να ταιριάζει απόλυτα με την εύρεση των συντριμμιών, επισημαίνοντας πως σίγουρες απαντήσεις θα υπάρξουν στην ενημέρωση της αμερικανικής ακτοφυλακής.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press η εν λόγω πιθανή ανακάλυψη εντάσσεται σε μια ολοένα και πιο επείγουσα προσπάθεια που γίνεται τις τελευταίες πολλές ώρες. Αναφέρεται ακόμη ότι οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι τα συντρίμμια συνδέονται με το Titan. Οι έρευνες πέρασαν σήμερα το κρίσιμο όριο των 96 ωρών, που αφορά στο διαθέσιμο οξυγόνο στο βαθυσκάφος.

Νωρίτερα, οι ειδικοί εξέφρασαν φόβους ότι το οξυγόνο εξαντλήθηκε στο αγνοούμενο υποβρύχιο «Titan» με τους πέντε επιβάτες που χάθηκε την περασμένη Κυριακή, κατά τη διάρκεια κατάδυσής του στο ναυάγιο του Τιτανικού, στο βόρειο Ατλαντικό, ενώ εντείνονταν οι έρευνες για την εύρεσή του με την κατάδυση του βαθυσκάφους και του τηλεκατευθυνόμενου ρομπότ Victor 6000, από το γαλλικό σκάφος L’Atalante.

Υπενθυμίζεται ότι το ρομπότ έχει τη δυνατότητα κατάδυσης στα 6.000 μέτρα, ενώ το ερευνητικό σκάφος Atalante χρησιμοποιεί για πρώτη φορά ηχητικό σύστημα για τη χαρτογράφηση του βυθού ώστε η έρευνα του ρομπότ να είναι περισσότερο στοχευμένη, ανακοίνωσε το ινστιτούτο Ifremer.

Οι αναφορές για «υποβρύχιους ήχους» στην περιοχή εξακολουθούν να διερευνώνται, αλλά πιστεύεται ότι μεγάλο μέρος τους μπορεί να είναι θόρυβος του ωκεανού, ανέφερε πρωτύτερα ο υποναύαρχος Τζον Μάουτζερ στο Sky News.

Rear Admiral John Mauger, First District Commander for the US Coast Guard, tells @JayneSeckerSky that they are grateful for all assistance in the search for the missing Titan sub

"We remain hopeful"









Παρακάτω είναι το ηχητικό που καταγράφτηκε από τα ερευνητικά σκάφη.

Το οξυγόνο στις 14:08, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του βαθυσκάφους, εξαντλήθηκε. Η πολυεθνική ομάδα έρευνας και διάσωσης, που επιχειρεί με τα πλέον υπερσύγχρονα μέσα σε μία έκταση 14.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού, συνεχίζει την έρευνα, παρά την εύρεση των συντριμμιών.

Ένα δεύτερο τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο όχημα, του καναδικού σκάφος Horizon Arctic, συμμετέχει και αυτό στον πυθμένα της θάλασσας και αναζητά το υποβρύχιο που αγνοείται.

'You could be 10 or 20 metres away from it and not realise it'



Marine geophysicist Dr Rob Larter explains why finding the missing submersible will be difficult, even with France's specialist robotic equipment.









Την ίδια στιγμή στην περιοχή των ερευνών, έχουν σπεύσει ακόμα περισσότεροι διασώστες με περισσότερα πλοία και σκάφη, Ένα βρετανικό υποβρύχιο και εξοπλισμός μιας βρετανικής εταιρείας θα βοηθήσουν στην αναζήτηση του εξαφανισμένου υποβρυχίου.

Ακόμα ένα πλοίο του Καναδικού Ναυτικού που μετέφερε ιατρική ομάδα ειδικευμένη στην καταδυτική ιατρική έφτασε στη σκηνή, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των καναδικών ενόπλων δυνάμεων.

Το πλοίο, το οποίο μεταφέρει επίσης έναν υπερβαρικό θάλαμο επανασυμπίεσης που μπορεί να χωρέσει έως και έξι άτομα, έφτασε στην περιοχή της επιχείρησης έρευνας στις 9 το πρωί τοπική ώρα το πρωί της Πέμπτης, ανέφερε το CNN, επικαλούμενο αξιωματούχο από το Κέντρο Συντονισμού Διάσωσης.

Le NCSM Glace Bay offre les services d'une équipe médicale spécialisée en médecine de plongée, ainsi qu'une chambre de recompression hyperbare mobile pour six personnes.

Επίσης, η ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι υποβρύχιο που είναι προσαρτημένο στο καναδικό πλοίο Horizon Arctic είχε φθάσει στον πυθμένα της θάλασσας.

Η αμερικανική ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι συνεχίζει τις επιχειρήσεις «διάσωσης» του βαθυσκάφους Titan και των πέντε επιβαινόντων που εξαφανίσθηκαν κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, παρά τους φόβους ότι τα αποθέματα του οξυγόνου έχουν εξαντληθεί.

«Συνεχίζουμε να διαπιστώνουμε σε ιδιαιτέρως σύνθετες περιπτώσεις ότι η θέληση για ζωή των ανθρώπων πρέπει να ληφθεί επίσης πραγματικά υπ’ όψιν. Και, κατά συνέπεια, συνεχίζουμε τις έρευνες και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες διάσωσης», δηλώνει ο υποναύαρχος Τζο Μάουτζερ, επικεφαλής των επιχειρήσεων έρευνας στο δίκτυο NBC.

Το χρονικό των ερευνών

Υπενθυμίζεται ότι το υποβρύχιο ξεκινά κάθε ταξίδι του με 96 ώρες υποστήριξης ζωής και αγνοείται από την Κυριακή. Την Τετάρτη, η αμερικανική ακτοφυλακή διεύρυνε την περιοχή έρευνας και ανακατεύθυνε μέρος του εξοπλισμού της για να προσπαθήσει να εντοπίσει τους κρότους που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας στην απομακρυσμένη περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού.

Η τραγωδία εξελίσσεται στα παγωμένα νερά στα ανοικτά των ανατολικών ακτών του Καναδά, όπου βυθίστηκε ο Τιτανικός το 1912. Το ναυάγιό του βρίσκεται σε βάθος περίπου 3.800 μέτρων, ανατολικά του Κέιπ Κοντ της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ.

Στο βαθυσκάφος Τιτάν επιβαίνουν πέντε άνθρωποι: ο 58χρονος Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ, ο πακιστανικής καταγωγής 48χρονος επιχειρηματίας Σαχζάντα Νταγούντ με τον 19χρονο γιο του, ο 77χρονος Γάλλος ωκεανογράφος και ειδικός σε θέματα Τιτανικού Πολ- Ενρί Ναρζολέ και ο Στόκτον Ρας, ιδρυτής και επικεφαλής της OceanGate.

Ο Σον Λιτ, επικεφαλής της εταιρείας στην οποία ανήκει από κοινού το πλοίο υποστήριξης, το Polar Prince, δήλωσε χθες στους δημοσιογράφους ότι «ακολουθήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα», αλλά αρνήθηκε να δώσει διευκρινίσεις για το πώς διακόπηκε η επικοινωνία.

Ακόμη κι αν εντοπιστεί το Τιτάν η ανάσυρσή του στην επιφάνεια θα είναι δύσκολο έργο. Αν έχει ήδη καταφέρει να επιστρέψει στην επιφάνεια, ο εντοπισμός του στην τεράστια θάλασσα θα είναι δύσκολος, ενώ είναι κλειδωμένο από έξω, κάτι που σημαίνει ότι οι επιβαίνοντες δεν μπορούν να βγουν από το βαθυσκάφος χωρίς εξωτερική βοήθεια.

Αν το Τιτάν βρίσκεται στον βυθό, θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να ανασυρθεί στην επιφάνεια λόγω της μεγάλης πίεσης και του πλήρους σκοταδιού που επικρατεί σε εκείνα τα βάθη.

Ερωτήματα για την ασφάλεια του βαθυσκάφους δημιουργήθηκαν το 2018 στη διάρκεια συμποσίου ειδικών της βιομηχανίας, ενώ αργότερα το ίδιο έτος ο πρώην επικεφαλής θαλάσσιων επιχειρήσεων της OceanGate, ο Ντέιβιντ Λόχριτζ, προσέφυγε δικαστικά εναντίον της εταιρείας, αφού εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια του Titan και απολύθηκε.

Σύμφωνα με αυτόν, το φινιστρίνι στο εμπρός μέρος του βαθυσκάφους έχει κατασκευαστεί για να αντέχει την πίεση σε 1.300 μέτρα βάθους και όχι στα 4.000 μέτρα.

Επιχείρηση «εξαιρετικής δυσκολίας»

Ο Αντιναύαρχος ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού, Επίτιμος Αρχηγός Στόλου και πρώην Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ την περίοδο 2019-2022 Ιωάννης Παυλόπουλος, τοποθετήθηκε στο Liberal και στην Κέλλυ Σαουάχ - Μαραγκουδάκη, εξηγώντας τα αίτια που η επιχείρηση εντοπισμού του σκάφους της ιδιωτικής εταιρείας Ocean Gate Expedition είναι ιδιαίτερα περίπλοκη.

«Ως μια γενική αρχή θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι οι Επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης Υποβρυχίων αποτελούν επιχειρήσεις εξαιρετικής δυσκολίας, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συντονισμού αεροναυτικών μέσων και βαθυσκάφους διάσωσης. Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί ο παράγοντας του χρόνου, ως εκ τούτου στη συγκεκριμένη περίπτωση του βαθυσκάφους στον Ατλαντικό οι συνθήκες είναι χρονικά δυσμενείς.»

Ελάχιστες οι πιθανότητες διάσωσης

«Αν τον παράγοντα του χρόνου τον συνδυάσουμε με το βάθος των 3.000 μέτρων θα τολμήσω να εκτιμήσω ότι οι πιθανότητες εντοπισμού και διασωσης των 5 επιβαινόντων είναι ελάχιστες. Ορισμένα Ναυτικά του ΝΑΤΟ διαθέτουν συστήματα διάσωσης πληρωμάτων Υποβρυχίων όπως π.χ. οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιταλία, τα οποία ασκούνται τακτικά στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, χωρίς όμως ποτέ να έχει απαιτηθεί μέχρι σήμερα η χρήση τους για πραγματικό περιστατικό. Και βέβαια όχι σε βάθη 3.000 μέτρων», αναφέρει.

«Ως Αρχηγός του Ελληνικού Στόλου τον Οκτώβριο του 2018 συμμετείχα με ένα ελληνικό υποβρύχιο σε άσκηση διάσωσης πληρώματος υποβρυχίου με μέσα του ιταλικού Ναυτικού. Για να κάνετε μια σύγκριση το ελληνικό υποβρύχιο που προσομοιάζαμε ότι είχε βλάβη είχε επικαθήσει στον βυθό σε βάθος 60 μέτρων. Καταδυθήκαμε με το βαθυσκάφος SRV 300 στο απαιτούμενο βάθος ώστε να «κουμπώσουμε» στον θάλαμο διαφυγής του ελληνικού υποβρυχίου και να αρχίσουμε να διασώζουμε μεταφέροντας αριθμό του πληρώματος στην επιφάνεια από τα 60 μέτρα.

Κατά την κατάδυση όπου επέβαινα στο βαθυσκάφος μαζί με τον Έλληνα Διοικητή Υποβρυχίων και η οποία διήρκεσε συνολικά περί τις 2ωρες, σε κάποια στιγμή παρουσιάσθηκε πρόβλημα σε μια από τις αντλίες του σκάφους που χρησιμεύουν για την κατάδυση και την ανάδυση, γεγονός που οδήγησε τη λήψη απόφασης διακοπής της προσπάθειας καθόσον υπήρχε κίνδυνος να μην επικαθήσει ορθά το βαθυσκάφος στον θάλαμο διαφυγής του υποβρυχίου και να προξενήσει φθορά στο υλικό.

Κατά τα άλλα οι διαδικασίες εντοπισμού του υποβρυχίου τηρήθηκαν επακριβώς καθώς και η προσέγγιση του βαθυσκάφους έγινε με επιτυχία, απλά αποφεύγοντας τον κίνδυνο πρόκλησης φθοράς του υλικού. Από τα παραπάνω συνάγεται η δυσκολία αυτού του τύπου των επιχειρήσεων ακόμα και στα μικρά βάθη. Ο τύπος του ιταλικού βαθυσκάφους SRV 300 υποδηλώνει τη δυνατότητα κατάδυσης του μέχρι τα 300 μέτρα βάθος. Όπως αντιλαμβάνεσθε, τα 3.000 μέτρα είναι σχεδόν απαγορευτικά για διάσωση ακούμε και με προηγμένα συστήματα που ίσως διαθέτουν οι ΗΠΑ, πολλώ δε μάλλον όταν δεν έχει ακόμα εντοπισθεί το ακριβές στίγμα του βαθυσκάφους που απωλέσθηκε στον Ατλαντικό.

Δυστυχώς, η εκτίμησή μου είναι ότι οι πιθανότητες διάσωσης είναι εξαιρετικά περιορισμένες», καταλήγει ο κ. Παυλόπουλος.

