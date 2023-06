Ώρα μηδέν για το εξαφανισμένο υποβρύχιο Titan

Συνεχίζονται από την αμερικανική ακτοφυλακή οι επιχειρήσεις «διάσωσης» του βαθυσκάφους Titan και των πέντε επιβαινόντων που εξαφανίσθηκαν κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, παρά τους φόβους ότι τα αποθέματα του οξυγόνου έχουν εξαντληθεί.

«Συνεχίζουμε να διαπιστώνουμε σε ιδιαιτέρως σύνθετες περιπτώσεις ότι η θέληση για ζωή των ανθρώπων πρέπει να ληφθεί επίσης πραγματικά υπ' όψιν. Και, κατά συνέπεια, συνεχίζουμε τις έρευνες και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες διάσωσης», δηλώνει ο υποναύαρχος Τζο Μάουτζερ, επικεφαλής των επιχειρήσεων έρευνας στο δίκτυο NBC, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην περιοχή των ερευνών έφτασε το γαλλικό πλοίο το οποίο μεταφέρει το ρομπότ που έχει την δυνατότητα κατάδυσης στα 6.000 μέτρα. Πρόκειται για το ερευνητικό σκάφος Atalante το οποίο χρησιμοποιεί για πρώτη φορά ηχητικό σύστημα για την χαρτογράφηση του βυθού ώστε η έρευνα του ρομπότ να είναι περισσότερο στοχευμένη, ανακοίνωσε το ινστιτούτο Ifremer.

Υπενθυμίζεται ότι το υποβρύχιο ξεκινά κάθε ταξίδι του με 96 ώρες υποστήριξης ζωής και αγνοείται από την Κυριακή. Την Τετάρτη, η αμερικανική ακτοφυλακή διεύρυνε την περιοχή έρευνας και ανακατεύθυνε μέρος του εξοπλισμού της για να προσπαθήσει να εντοπίσει τους κρότους που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας στην απομακρυσμένη περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού.

Αν και δεν υπήρξε αποτέλεσμα, οι συσκευές σόναρ από το καναδικό αεροσκάφος P-3 αναλύονται από το αμερικανικό ναυτικό, δήλωσαν αξιωματούχοι την Τετάρτη.

Coast Guard Captain Jamie Frederick says the search for the missing Titanic submersible — as well as the underwater noises in the search area — haven't yet produced results.



The surface search area is now about “2 times the size of Connecticut,” and up to 2.5 miles underwater. pic.twitter.com/3gLjJ6KNX2