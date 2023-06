Αμερικανική ακτοφυλακή: Δεν γνωρίζουμε αν οι ήχοι έρχονται από το υποβρύχιο «Titan»

Επιφυλακτική ως προς την προέλευση των ήχων, δηλαδή αν προέρχονται από το αγνοούμενο υποβρύχιο «Titan», που καταδύθηκε στο ναυάγιο του Τιτανικού, στο βόρειο Ατλαντικό, εμφανίζεται η αμερικανική ακτοφυλακή, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε λίγο πριν τις οκτώμισι το βράδυ και ενώ οι τελευταίες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επάρκεια οξυγόνου λιγότερη από 20 ώρες.

Στη συνέντευξή του ο επικεφαλής των ερευνών της αμερικανικής ακτοφυλακής επιβεβαίωσε ότι ακούστηκαν ήχοι στον βυθό, κατά την αναζήτηση του υποβρυχίου, ωστόσο έθεσε εν αμφιβόλω τις πληροφορίες πως προέρχονται με βεβαιότητα από το αγνοούμενο σκάφος με τους πέντε επιβάτες.

«Ξέρουμε από ποια περιοχή προέρχονται οι ήχοι, αλλά όχι τι ήχοι είναι ακριβώς. Ακόμη ψάχνουμε το υποβρύχιο. Ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα που έχουν συλλέξει, αλλά δεν έχουν βγάλει ακριβή συμπεράσματα. Υπάρχουν πολλά δεδομένα που πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν» ανέφερε χαρακτηριστικά και σημείωσε πως οι έρευνες γύρω από την περιοχή όπου εντοπίστηκαν θόρυβοι στον Ατλαντικό Ωκεανό «είχαν αρνητικά αποτελέσματα».

Ερωτηθείς για πόσο οξυγόνο έχουν ακόμα οι επιβάτες, απέφυγε να τοποθετηθεί λέγοντας ότι «ακόμα το ψάχνουμε», αλλά και ότι οι «Οι δύτες μας είναι στα 4.000 μέτρα», χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για το χρονικό διάστημα που χρειάζονται ως προς το εντοπισμό του υποβρύχιου σκάφους.

«Είδαμε ένα αντικείμενο, δεν ήταν αυτό που ψάχναμε. Έχουν ακουστεί χθες διάφοροι ήχοι, αλλά βγήκαν κάποια βιαστικά συμπεράσματα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε. Δεν ξέρουμε τι ήχοι είναι και το ψάχνουμε ακόμη. Ακούστηκαν και σήμερα απ’ ότι ενημερώθηκα» επανέλαβε άλλο μέλος της ακτοφυλακής.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «υπάρχουν πολλοί σένσορες που επεξεργάζονται όσα δεδομένα συλλέγουν. Οι θόρυβοι είναι ήχοι από χτυπήματα, αλλά δεν είμαστε σίγουροι τι είδους χτυπήματα είναι αυτά. Από την εμπειρία μου λέω πως υπάρχουν διάφοροι ήχοι στον βυθό και μπορεί να είναι το οτιδήποτε».

Το μόνο σίγουρο ότι ψάχνουμε στη σωστή περιοχή για το υποβρύχιο», συνέχισε και συμπλήρωσε ότι «υπάρχουν αντικείμενα που βρίσκονται στον βυθό, αλλά δεν ξέρουμε από πού προέρχονται».

Τελευταία ελπίδα το γαλλικό επανδρωμένο βαθυσκάφος «Nautile»

Ασφυκτικά είναι τα χρονικά περιθώρια για τον εντοπισμό και διάσωση των πέντε επιβατών στο τουριστικό υποβρύχιο «Titan», καθώς το οξυγόνο του αναμένεται να τελειώσει το μεσημέρι της Πέμπτης, ώρα Ελλάδος, ήτοι λιγότερο από 20 ώρες.

Μοναδική ελπίδα η καθ' οδόν αποστολή του γαλλικού σκάφους «Atalante», το οποίο θα καταφτάσει στο σημείο του βορείου Ατλαντικού στις 9:00 το βράδυ και να θέσει σε λειτουργία το ειδικό ρομποτικό βαθυσκάφος «Nautile» το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι τα 6.000 μέτρα κάτω από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με τη «Le Figaro» μόλις φτάσει στο επίμαχο σημείο το «Atlante» θα ξεκινήσει τις διαδικασίες για την κατάδυση του βαθυσκάφους με το μη επανδρωμένο τηλεκατευθυνόμενο ρομπότ Victor 6000 που μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση του υποβρυχίου, εάν έχει παγιδευτεί σε κάποιο σημείο, όπως ανέφερε και ο χειριστής του.

Here is what Victor 6000, the robot being sent by France to rescue the #Titanic sub, looks like: weighs 4 tons, controlled by a thin cable made of microfiber and copper.



There is no way this can lift the 20-ton #Titan sub up from the ocean floor on its own.#OceansGate pic.twitter.com/NYXQcJctSz — Théophile Simon (@theophilesimon) June 21, 2023

📢Important update! MarineTraffic has taken your requests to heart. We're pleased to announce that we'll be making all positional data, including satellite positions, available for free for the Polar Prince in the ongoing search & rescue mission near the #Titanicwreck. pic.twitter.com/mUyMEjQk9Y — MarineTraffic (@MarineTraffic) June 21, 2023

Το γαλλικό ρομπότ έχει τηλεκατευθυνόμενους βραχίονες με το οποίους μπορεί να κόψει καλώδια ή να κάνει άλλες μανούβρες για να απελευθερώσει κάποιο ακινητοποιημένο σκάφος. Μπορεί επίσης να καταδυθεί σε μεγαλύτερο βάθος από όλον τον άλλον εξοπλισμό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σημείο του ναυαγίου, στον βόρειο Ατλαντικό.

«Το Victor δεν είναι ικανό να σηκώσει το βαθυσκάφος από μόνο του», εξήγησε ο επικεφαλής των θαλάσσιων επιχειρήσεων του Ifremer, του γαλλικού ωκεανογραφικού ινστιτούτου στο οποίο ανήκει το ρομπότ, Ολιβιέ Λεφόρ. Θα μπορούσε όμως να συνδέσει τον «Τιτάνα», το αυτοκαταδυόμενο σκάφος βάρους 10 κιλών, με κάποιο πλοίο που θα το έβγαζε στη συνέχεια στην επιφάνεια, εξήγησε.

Υπενθυμίζεται ότι η επαφή με τον Τιτάνα, στον οποίο επιβαίνουν πέντε άτομα, χάθηκε λίγη ώρα αφότου ξεκίνησε την κατάδυσή του στο ναυάγιο του Τιτανικού, την Κυριακή και εκτιμάται ότι βρίσκεται σε βάθος 4.000 μέτρων.

«Το Victor είναι ικανό να κάνει οπτική έρευνα, με όλες τις κάμερες που διαθέτει. Είναι επίσης εξοπλισμένο με βραχίονες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να απεγκλωβίσουν το βαθυσκάφος, εάν έχει μπερδευτεί σε καλώδια ή άλλα αντικείμενα στον βυθό», είπε ακόμα ο Λεφόρ.

Το Ifremer μετείχε στην ομάδα που εντόπισε το ναυάγιο του Τιτανικού το 1985. Ο Γάλλος εξερευνητής Πολ-Ανρί Ναρζολέ, 77 ετών, που φέρεται ότι είναι μεταξύ των πέντε αγνοούμενων, εργαζόταν παλαιότερα για το Ifremer και ήταν ο κυβερνήτης της ναυαρχίδας του υποβρυχίου «Ναυτίλος» που χρησιμοποιήθηκε για να ερευνηθεί το ναυάγιο του Τιτανικού.

Μια ομάδα 25 ατόμων χειρίζεται το ρομπότ. «Μπορούμε να εργαζόμαστε ασταμάτητα επί 72 ώρες, δεν χρειάζεται να διακόπτουμε όταν πέφτει η νύχτα», πρόσθεσε ο Λεφόρ.

Οι ανησυχίες των ειδικών

Σύμφωνα με την Guardian ένα από τα χειρότερα σενάρια θα ήταν να έχει εκδηλωθεί φωτιά στο Titan καθώς περιβάλλοντα με μεγαλύτερη πυκνότητα οξυγόνου όπως στο επίμαχο βαθυσκάφος κάνουν πιο πιθανή την εκδήλωση φωτιάς.

Στο σενάριο των ειδικών που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα το βαθυσκάφος να έχει κολλήσει στον βυθό της θάλασσας τότε τα σόναρ θα έχουν δυνατότητα να το εντοπίσουν. Ωστόσο, σε αυτό το σενάριο ο κίνδυνος, ειδικά αν έχει υπάρξει απώλεια ενέργειας, εκτός από την έλλειψη οξυγόνου θα ήταν και η ταχύτατη πτώση της θερμοκρασίας που θα μπορούσε να φτάσει στους 4 βαθμούς Κελσίου.

Άλλο δυσμενές σενάριο είναι το Titan να έχει υποστεί μια καταστροφική βλάβη καθώς μια πιθανή διαρραγεί του κελύφους σε τέτοια βάθη θα ήταν θανατηφόρα καθώς «θα ήταν σαν να προκληθεί έκρηξη από μια μικρή βόμβα».

Άλλο ειδικοί αναφέρουν ότι οι επιβάτες μπορεί να αντιμετωπίζουν μία πίεση στους πνεύμονες, «νάρκωση από άζωτο» και υποθερμία, εάν το κύτος του υποβρυχίου έχει ραγίσει, όπως σημειώνει η Dailymail.

Στο βάθος του ναυαγίου του Τιτανικού, η πίεση θα είναι περίπου 380 φορές μεγαλύτερη από αυτήν που βιώνουν οι άνθρωποι στην επιφάνεια. Καθώς η πίεση από το νερό αυξάνεται, προκαλεί την κατάρρευση οποιουδήποτε χώρου γεμάτου με αέρα κάτω από το βάρος.

Οι άνθρωποι μπορούν να επιβιώσουν περίπου 15 λεπτά χωρίς οξυγόνο, αν και χάνουν τις αισθήσεις τους πολύ νωρίτερα, ενώ η εγκεφαλική βλάβη είναι πιθανή μετά από λίγα λεπτά χωρίς αέρα.

Ο βαθύς ωκεανός δέχεται ελάχιστο έως καθόλου φως και οι θερμοκρασίες στα 12.500 πόδια είναι περίπου 2°C. Στους ανθρώπους, η υποθερμία μπορεί να εμφανιστεί σε νερό με θερμοκρασία μόλις 4°C, και οι άνθρωποι αρχίζουν να κουράζονται και να παθαίνουν σύγχυση.

Πρακτικά αδύνατη η ανάσυρση

Ο Αμερικανός ερευνητής ωκεανογράφος του Πανεπιστημίου του Σαν Ντιέγκο, Jules Jaffe, λέει ότι είναι «πρακτικά αδύνατο» να βρεθεί το υποβρύχιο OceanGate «σε ένα διαλυμένο ναυάγιο», μέσα στις επόμενες 36 ώρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο Jaffe ήταν μέλος της ομάδας που βρήκε το ναυάγιο του Τιτανικού το 1985.

Είναι δύσκολο να καθοριστεί εάν πρόκειται για λευκούς ήχους (ήχοι της θάλασσας) ή για ήχους που προκαλεί το πλήρωμα του υποβρυχίου. Θετικό είναι το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι ήχοι που κατέγραψε αεροσκάφος της καναδικής πολεμικής αεροπορίας είχαν ένα συγκεκριμένο χρονικό μοτίβο, ανά 30 λεπτά.

Επίσης, θεωρείται πιθανό οι ήχοι αυτοί να προέρχονται από χτύπημα αντικειμένου πάνω σε τιτάνιο, από το οποίο είναι κατασκευασμένο το βαθυσκάφος. Άλλωστε, εάν οι ειδικοί δεν θεωρούσαν ότι έχουν βρει κάτι διαφορετικό από ήχους του ωκεανού, είναι πιθανό να μην είχαν κάνει κάποια ανακοίνωση. Σύμφωνα με τον Αμερικανό ωκεανογράφο Ντέιβιντ Γκάλο, οι ήχοι αυτοί μπορεί να προέρχονται από τον πολύ κάλο φίλο του κι έμπειρο εξερευνητή Paul-Henri Nargeolet.

«Ο πολύ καλός μου φίλος και συνάδελφος είναι σε αυτό το υποβρύχιο. Ξέρει τι κάνει και ίσως σκέφθηκε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να τους εντοπίσουν» τόνισε ο Ντέιβιντ Γκάλο.

Ειδικοί εκτιμούν ότι εάν το υποβρύχιο εντοπιστεί στον βυθό του ωκεανού ή αν έχει ακινητοποιηθεί από ατύχημα πάνω στο ναυάγιο του Τιτανικού, η ανέλκυσή του από βάθος τεσσάρων χιλιομέτρων θα είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Σύμφωνα με τους New York Times, αμφιβολίες για την προδιαγραφές ασφάλειας του Titan είχαν διατυπωθεί από το 2018 με στελέχη του κλάδου των υποβρυχίων σκαφών να προειδοποιούν για πιθανά καταστροφικά προβλήματα ε την ανάπτυξη του υποβρύχιου σκάφους και την προγραμματισμένη αποστολή του να περιηγηθεί στα συντρίμμια του Τιτανικού.