ΥΠΕΞ: Συνάντηση του Γ. Γεραπετρίτη με τον Τούρκο πρέσβη

Με τον Τούρκο πρέσβη στην Αθήνα, Τσαγκατάι Ερσιγιές, συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Εθιμοτυπική επίσκεψη του πρέσβη της Τουρκίας Τ. Ερσιγιές και συνάντηση με τον ΥΠΕΞ Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών», αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών.

Courtesy visit by Turkish Ambassador, Çağatay Erciyes, and meeting with FM George Gerapetritis at @GreeceMFA



