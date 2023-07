Ερντογάν: Έθεσα στον Κυρ. Μητσοτάκη το θέμα των μουφτήδων στην Δυτική Θράκη

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι κατά τη συνάντηση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Βίλνιους τού έθεσε το θέμα της δυτικής Θράκης και κυρίως των μουφτήδων και διαπίστωσε ότι υπάρχει πρόθεση να ξεπεραστούν αυτά τα ζητήματα.

President @RTErdogan:



"The most important topics that I especially demanded from him are the problems related to Western Thrace, the issue of muftis; we have wanted to overcome them."