ΥΠΕΞ: Παράνομη η επίσκεψη Ερντογάν στα Κατεχόμενα

Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών στην επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στα Κατεχόμενα που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα Δευτέρα. Κάνει λόγο για «απαράδεκτες θέσεις» και τουρκική ρητορική που υπονομεύει την «όποια προοπτικη επίλυσης».

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο κάνει λόγο για «παράνομη μετάβαση, η οποία συνιστά ακόμα μία κατάφωρη παραβίαση των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ».

Παράλληλα, η Αθήνα σημειώνει ότι «κατά την παραμονή του στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόσο ο Τούρκος Πρόεδρος, όσο και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επανέλαβαν τις απαράδεκτες θέσεις τους στο Κυπριακό».

Η τουρκική ρητορική υπονομεύει «την όποια προοπτική επίλυσης»

«Σε μία περίοδο κατά την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία καταβάλλει έντονες προσπάθειες για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων προς εξεύρεση λύσης εντός του συμφωνημένου πλαισίου ΟΗΕ, τέτοιου είδους ρητορική που εξυπηρετεί την πολιτική της Τουρκίας για προώθηση της 'αναγνώρισης' της παράνομης αποσχιστικής οντότητας στα κατεχόμενα βαίνει εις βάρος της όποιας προοπτικής για επίλυση του Κυπριακού», προστίθεται.

«Υπό το φως των ανωτέρω παράνομων ενεργειών, το Υπουργείο Εξωτερικών θα προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες και διαβήματα», καταλήγει το ΥΠΕΞ.

Απειλές Ερντογάν

Στη γνώριμη στάση του επέστρεψε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος κατά την πρώτη επίσκεψή του στα Κατεχόμενα μετά την επανεκλογή του, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, διεμήνυσε ότι η Τουρκία θα επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό μόνο μέσω της αναγνώρισης της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Κύπρου».

«Αν οι πλευρές επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο δρόμος για αυτό είναι η αναγνώριση της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», δήλωσε χαρακτηριστικά. Προανήγγειλε δε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από την Τουρκία στο Ψευδοκράτος μέσω καλωδίου, «το οποίο θα σταματήσει το πρόβλημα των διακοπών ρεύματος».

Οι Τουρκοκύπριοι δεν υπήρξαν ποτέ μειονότητα και δεν θα γίνουν ποτέ. Όσοι αγνοούν αυτά τα γεγονότα συνεχίζουν τα όνειρά τους να γίνουν ο μοναδικός κυβερνήτης του νησιού.

Συμβουλεύω αυτή την ομάδα να αφήσει στην άκρη τις εμμονές της και να αντιμετωπίσει τις πραγματικότητες του νησιού», πρόσθεσε.

«Μαξιμαλιστικές οι προσεγγίσεις των Ελληνοκυπρίων»

Κατά τη διάρκεια μάλιστα της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ερσίν Τατάρ, ηγέτη του Ψευδοκράτους, επιτέθηκε στην ελληνοκυπριακή πλευρά λέγοντας ότι «πάνω από μισός αιώνας χάθηκε εξαιτίας των μαξιμαλιστικών προσεγγίσεων των Ελληνοκυπρίων» ενώ τόνισε ότι «κανείς δεν έχει υπομονή για να χαθούν άλλα πενήντα χρόνια».

«Θέλουμε το Αιγαίο να γίνει θάλασσα ειρήνης»

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά θα ασκήσει μέχρι τέλους τα δικαιώματα της στην Ανατολική Μεσόγειο λέγοντας ότι «εάν υπάρξουν κάποιοι που θέλουν να αποτρέψουν την ειρήνη, θα αναγκαστούμε να εφαρμόσουμε ένα διαφορετικό σχέδιο. Εμείς δεν θέλουμε να υπάρχουν εμπόδια μπροστά μας».

Ωστόσο, αναφερόμενος στις προθέσεις της Τουρκίας για το Αιγαίο έκανε λόγο για μια «θάλασσα ειρήνης».

«Ο οδικός μας χάρτης είναι ξεκάθαρος. Αυτό ο οδικός χάρτης βασίζεται στην ειρήνη. Θέλουμε το Αιγαίο να γίνει θάλασσα της ειρήνης και να στείλει μήνυμα σε όλο τον κόσμο», ανέφερε.

Ο Ερντογάν νωρίτερα, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο Ατατούρκ την επαρχία Λεφκόσα και υπέγραψε το βιβλίο μνήμης.

Ο πρόεδρος του Ψευδοκράτους καλωσόρισε τον Ερντογάν με επίσημη τελετή στο προεδρικό μέγαρο.

Οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις και τα πιθανά μελλοντικά βήματα στο Κυπριακό βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών, σύμφωνα με το Anadolu.

Μπλόκο σε «ενοχλητικό» δημοσιογράφο

Στον δημοσιογράφο της Γενί Ντουζέν και αρθρογράφο, Σερχάτ Ιντσιρλί, που ασκεί συχνά κριτική στην πολιτική της Τουρκίας και του Ταγίπ Ερντογάν, δεν επετράπη σήμερα η είσοδος στο λεγόμενο «Προεδρικό» για να καλύψει την συνάντηση και τις δηλώσεις των Ερσίν Τατάρ και Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, όπως αναφέρει η Γενί Ντουζέν στην ιστοσελίδα της, ο Ιντισλί μετέβη εκεί, μπήκε στο χώρο και ενώ βρισκόταν εκεί για 40 λεπτά ένας «αστυνομικός» τον πλησίασε και του ζήτησε να αποχωρήσει.

Όπως δήλωσε ο δημοσιογράφος στην Γενί Ντουζέν ο ίδιος διαπιστεύθηκε γι’ αυτή την συνάντηση από τις 9 Ιουνίου και έφερε σήμερα όταν πήγε στο «προεδρικό» την δημοσιογραφική του ταυτότητα κι έτσι εισήλθε.

Ωστόσο, του ζητήθηκε να φύγει χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις παρά ότι «η είσοδος απαγορεύεται».

Να σημειωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο ο Ερσίν Τατάρ άσκησε τέσσερις μηνύσεις εναντίον του Σερχάτ Ιντσιρλί για δυσφήμισή του σε άρθρα που είχε γράψει τον Ιούλιο του 2022.

