Στη γνώριμη στάση του επέστρεψε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος κατά την πρώτη επίσκεψη του στα Κατεχόμενα μετά την επανεκλογή του, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, διεμήνυσε ότι για να επιστρέψει η Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, αυτό θα γίνει μόνο μέσω της αναγνώρισης της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Κύπρου».

If there is to be return to negotiating table on Cyprus, it will be through recognition of Turkish Republic of Northern Cyprus, Türkiye's President Erdogan says — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 12, 2023

Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrives in the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) to pay his first foreign visit since his reelection on May 28 https://t.co/yhKAu1C4w8 pic.twitter.com/bGAfe4M3nW — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 12, 2023

Ο Ερντογάν κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο Ατατούρκ την επαρχία Λεφκόσα και υπέγραψε το βιβλίο μνήμης.

Ο πρόεδρος του Ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ καλωσόρισε τον Ερντογάν με επίσημη τελετή στο προεδρικό μέγαρο.

Οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις και τα πιθανά μελλοντικά βήματα στο Κυπριακό βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών, σύμφωνα με το Anadolu.

President Recep Tayyip Erdoğan was welcomed by President Ersin Tatar of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) with an official ceremony. pic.twitter.com/rd4G4MkpFn — AK Party (@akpartyenglish) June 12, 2023

Τον Ερντογάν συνοδεύουν η πρώτη κυρία Εμινέ Ερντογάν, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, ο επικεφαλής του Εθνικού Οργανισμού Πληροφοριών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν, ο διευθυντής Επικοινωνίας Φαχρετίν Αλτούν, ο επικεφαλής της Προεδρίας Αμυντικών Βιομηχανιών Χαλούκ Γκοργκούν και ο εκπρόσωπος του Κόμματος AK Ομέρ Τσελίκ.

Μετά το Ψευδοκράτος, ο Ερντογάν θα επισκεφθεί το Αζερμπαϊτζάν, όπου την Τρίτη θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ιλχάμ Αλίεφ.

Ο Ερντογάν και ο Αλίγιεφ αναμένεται να συζητήσουν μέτρα για την περαιτέρω προώθηση των διμερών σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και του Αζερμπαϊτζάν και να ανταλλάξουν απόψεις για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.