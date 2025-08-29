Τον περιμένει η Ζωή στη γωνία

Αρχίζω να πιστεύω πως ο Α. Τσίπρας κάνει δεύτερες σκέψεις για την ίδρυση κόμματος. Ή να το θέσω διαφορετικά, βρίσκεται σε στάση αναμονής. Δεν νομίζω να πίστευε πως θα τον υποδεχόταν οι πρώην σύντροφοί του ως έναν νέο Κιγκινάτο, αν και με τους πολιτικούς ποτέ δεν ξέρεις πώς σκέφτονται. Κυρίως με αυτούς που γνώρισαν την αποδοκιμασία και βρίσκονται σε φάση περισυλλογής. Σχεδόν όλοι τους ονειρεύονται να συρρέουν πλήθη έξω από το σπίτι τους και να τους ικετεύουν να σπεύσουν να σώσουν τη χώρα που βυθίζεται.

Υποθέτω ότι τέτοιες σκηνές θα φαντασιώνεται και ο Α. Τσίπρας. Όμως σήμερα η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική και δεν χρειάζεται να την περιγράψω. Συνεπώς ο βαθμός δυσκολίας του εγχειρήματος Τσίπρα να επανακάμψει, και μάλιστα θεαματικά, είναι υψηλός. Εκτός από τα γνωστά προβλήματα (ιδεολογική και πολιτική πλατφόρμα, στελέχη και κοινό) είναι σίγουρο πως θα βρει μπροστά του και τους παλιούς συντρόφους του οι οποίοι τον περιμένουν με το «όπλο στο χέρι».

Από τη Νέα Δημοκρατία είναι περίπου γνωστό τι θα ακούσει και αναμενόμενο. Προφανώς είναι προετοιμασμένος για αυτό και το έχει συνυπολογίσει σε αυτά που θα κληθεί να αντιμετωπίσει. Εκείνο που δεν ξέρει είναι πώς θα κινηθούν οι παλιοί του σύντροφοι. Ήδη πήρε μια γεύση από αυτά που του είπε η Ζωή χθες. «Το κόμμα του θα το λέει λαγούμι», «του λείπουν τα φράγκα της εξουσίας», «κάνει ζωάρα». Το στίγμα της συγκεκριμένης αντιμετώπισης είναι σαφές: Στο ηθικό επίπεδο, με εκφράσεις αργκό. Ένα γήπεδο στο οποίο διαπρέπει η Ζωή και το γνωρίζει αυτό ο Α. Τσίπρας. Με δύο κουβέντες της μπορεί να αποδομήσει το rebranding που στήνει εδώ και πολύ καιρό. Και έχει κάθε λόγο η Ζωή να το κάνει. Πρώτον, να προστατέψει τον χώρο της από την επανεμφάνιση Τσίπρα και δεύτερον, να πάρει την εκδίκησή της για το παρελθόν.

Και ακόμα δεν 1έχει μιλήσει ο Βαρουφάκης, ενώ ο Τσακαλώτος άσκησε κριτική στον Τσίπρα σε πολιτικό επίπεδο, με λόγο ως συνήθως κόσμιο. Αλλά κάπου υπάρχει και ο Κασσελάκης. Και αυτός θα μιλήσει, θα έχει να πει πολλά και επειδή δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός, είναι απρόβλεπτος.

Το πρόβλημα του Τσίπρα είναι πως ενώ γνωρίζει τι περίπου θα λένε η Νέα Δημοκρατία, ο Τσακαλώτος και το ΠΑΣΟΚ, δε γνωρίζει τι ακριβώς θα αποκαλύπτουν στην πολεμική τους, η Ζωή, ο Στέφανος και ο Γιάνης. Και οι τρείς γνωρίζουν πολλά, τόσα - όσα για να τον πλήξουν με το «καλημέρα». Άλλωστε είναι γνωστό πως η Αριστερά διακρίνεται στο «σπορ της ανθρωποφαγίας των παιδιών της». Τα παραδείγματα πάρα πολλά και σε αυτά γιατί να μην προστεθεί και ο Αλέξης;