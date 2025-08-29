Το παρασκήνιο και οι ανησυχίες στην Ουάσιγκτον για τον Έλληνα πρέσβη

Tην ώρα που η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ετοιμάζεται να έρθει έως τον Οκτώβριο στην Αθήνα, ο κ. Αλεξανδρίδης ετοιμάζει και αυτός τις βαλίτσες του για την Ουάσιγκτον ως νέος πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ. Και αν η κα. Γκίλφοϊλ συνάντησε εμπόδια από τους Δημοκρατικούς, ο κ. Αλεξανδρίδης συναντά από τους τραμπικούς, που βλέπουν με επιφυλακτικότητα τον διορισμό του.

Και αυτό γιατί στην Ουάσιγκτον εκτιμούν πως δεν βρίσκεται στη γραμμή Τραμπ, καθώς είναι πιο κοντά στη woke agenda και στις πολιτικές συμπερίληψης. Στο ίδιο μήκος κύματος φαίνεται πως κινούνται τόσο ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, όσο και το ελληνοαμερικανικό λόμπι της ομογένειας, έχοντας εκφράσει την ανησυχία τους για το κατά πόσο μπορούν να ενισχυθούν οι στενοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Η κα. Γκίλφοϊλ θα έρθει τελικά στην Αθήνα καθώς αναμένεται τις επόμενες ημέρες να πάρει την έγκριση της ολομέλειας της Γερουσίας, μια διαδικασία που είχε καθυστερήσει εξαιτίας των εμποδίων που έθεταν οι Δημοκρατικοί. Για τον κ. Αλεξανδρίδη δεν ξέρουμε, καθώς ναι μεν υπάρχει η απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, αλλά μπορεί και να υπάρξει δεύτερη σκέψη. Υπενθυμίζεται πως ο νέος πρέσβης στις ΗΠΑ θα αναλάβει μετά το τέλος της θητείας της Αικατερίνης Νασίκας, η οποία συνταξιοδοτείται.

Σε αυτήν τη φάση οι σχέσεις των δύο χωρών χαρακτηρίζονται ισχυρές. Όπως άλλωστε αποδεικνύεται από το γεγονός πως ο Μάρκο Ρούμπιο συνάντησε τον ΥΠΕΞ Γιώργο Γεραπετρίτη, από τις πρώτες επαφές που έκανε όταν ανέλαβε επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Σε περίοδο πολέμου στην Ευρώπη, διεθνών ανακατατάξεων και τουρκικού αναθεωρητισμού στην Ουάσιγκτον υπολογίζουν στην ελληνική πλευρά βλέποντας έναν διαχρονικό στενό σύμμαχο στην ευρύτερη περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη και τη θέση της χώρας σε μία σειρά από ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο, στην απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια και στη στάση της στο Ουκρανικό.

Έως τον Οκτώβριο που θα έρθει η κα. Γκίλφοϊλ, τα διμερή ζητήματα τρέχει ο επιτετραμμένος Josh Huck. Πρόκειται για έναν έμπειρο διπλωμάτη με γνώση της περιοχής, καθώς έχει διατελέσει αναπληρωτής υφυπουργός Εξωτερικών επιβλέποντας την πολιτική για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο.

Ήδη έχει αναπτύξει δραστηριότητα όπως φαίνεται άλλωστε από την πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου. Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν η ενεργειακή συνεργασία, ο κοινού ενδιαφέροντος Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου Νότου-Βορρά, η αξιοποίηση των υποδομών για το αμερικανικό LNG σε Ρεβυθούσσα και Αλεξανδρούπολη, αλλά και το έντονο ενδιαφέρον στα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Josh Huck εκτιμάται ότι θα διατηρήσει τον νευραλγικό του ρόλο μετά την έλευση της νέας πρέσβειρας, η οποία αναμένεται να αναλάβει προσωπικά σημαντικές πρωτοβουλίες σε μία σειρά από ζητήματα.