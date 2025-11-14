Υπεγράφη η σύμβαση για την 4η φρεγάτα Belharra - Στις 18 Δεκεμβρίου αποδίδεται η «Κίμων»

Υπεγράφη το πρωί της Παρασκευής από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων η σύμβαση, ύψους 982 εκατ. ευρώ, για την τέταρτη Belharra (FDI) κλάσης. Η σύμβαση προβλέπει αυξημένη ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή, φτάνοντας το 25% του προγράμματος, κάτι που ήταν στόχος της ελληνικής πλευράς.

Η συνολική δαπάνη θα καταβληθεί τμηματικά από το τρέχον έτος έως και το έτος 2030. Υπενθυμίζεται ότι η προμήθεια της τέταρτης, λεγόμενης ψηφιακής, φρεγάτας εγκρίθηκε το καλοκαίρι από το ΚΥΣΕΑ και την Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο των κινήσεων για την ενίσχυση του στόλου επιφανείας και κατ’ επέκταση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, η τέταρτη φρεγάτα Belharra θα λάβει το όνομα «Θεμιστοκλής» και έρχεται να συμπληρώσει την τετράδα των πλέον σύγχρονων φρεγατών διεθνώς ενισχύοντας σημαντικά τον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού.

Θα είναι Belharra Standard 2 (όπως και οι άλλες ελληνικές φρεγάτες), αλλά θα είναι Standard 2++ με αυξημένες δυνατότητες.

Παράλληλα, η πρώτη φρεγάτα της κλάσης FDI, η «Κίμων» ολοκληρώνει το τελικό στάδιο δοκιμών και σύμφωνα με πληροφορίες, στις 18 Δεκεμβρίου πρόκειται να αποδοθεί στο πολεμικό ναυτικό. Η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στο κατάστρωμα της «Κίμων» θα γίνει στη Λοριάν, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και της στρατιωτικής ηγεσίας.

Με βάση τον υπάρχοντα προγραμματισμό, η πρώτη εκ των τεσσάρων FDI αναμένεται να καταπλεύσει στην Ελλάδα τις πρώτες ημέρες του νέου έτους, ενώ για την υποδοχή της θα διοργανωθεί μια λαμπρή τελετή.

Οι τρεις πρώτες φρεγάτες είναι οι εξής: