Τι αλλάζει στις Ένοπλες Δυνάμεις - Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στη διεύθυνση τέθηκε την Πέμπτη το Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπό τον τίτλο: «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη σταδιοδρομία και εξέλιξη αξιωματικών, μονίμων υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ρυθμίσεις αναδιοργάνωσης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, την εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και ώρα 09:00.

Το Σχέδιο Νόμου, το οποίο συμπληρώνει τη δέσμη πολιτικών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» και σχετίζονται με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, είχε παρουσιασθεί από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια και είχε εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στις 30 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, το Σχέδιο Νόμου έχει έξι βασικά μέρη.