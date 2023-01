Απάντηση της Αθήνας σε Ερντογάν

«Η Ελλάδα προωθεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή , ασκώντας εξωτερική πολιτική βασισμένη σε κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, με πλήρη σεβασμό στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών», σημειώνουν διπλωματικές πηγές, σχολιάζοντας τη νέα φραστική επίθεση που εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της χώρας μας.

«Η Ελλάδα ουδέποτε επιχείρησε, ούτε επιχειρεί να επιβάλει τετελεσμένα», τονίζουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν:

«Αντιθέτως, καταδικάζει κάθε μορφή επεκτατισμού και αναθεωρητισμού και στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονιάς επιλύει τις εκκρεμότητες με τους γείτονες της, όπως με την Ιταλία και την Αίγυπτο, μέσω της αταλάντευτης εφαρμογής των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας».

«Συνεχίζουμε να προστατεύουμε την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», καταλήγουν.

Νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας έκανε νωρίτερα σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως είπε ο Τούρκος πρόεδρος από την Αττάλεια, «όσο δεν τα βάζετε μαζί μας στο Αιγαίο, δεν θα τα βάζουμε μαζί σας».

«Εκτοξεύσαμε τον Tayfun. Πόση είναι η εμβέλεια του Tayfun; 561 χιλιόμετρα. Τι έκαναν οι Έλληνες; Οι Έλληνες τρελάθηκαν. Οι εφημερίδες αμέσως είχαν τίτλους: "Θα χτυπήσουν την Αθήνα". Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα αρκεί να μην τα βάζετε μαζί μας στο Αιγαίο», ισχυρίστηκε.

«Όσο δεν μπλέκετε μαζί μας στο Αιγαίο, δεν θα τα βάζουμε μαζί σας», υποστήριξε ο Ερντογάν σε εκδήλωση στην επαρχία της Αττάλειας.

