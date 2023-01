Νέο παραλήρημα

Νέα φραστική επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστηρίζοντας ότι η χώρα του δεν έχει κανένα πρόβλημα με την Ελλάδα όσο αυτή «δεν τα βάζει μαζί μας στο Αιγαίο», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εκτοξεύσαμε τον Tayfun. Πόση είναι η εμβέλεια του Tayfun; 561 χιλιόμετρα. Τι έκαναν οι Έλληνες; Οι Έλληνες τρελάθηκαν. Οι εφημερίδες αμέσως είχαν τίτλους: "Θα χτυπήσουν την Αθήνα". Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα αρκεί να μην τα βάζετε μαζί μας στο Αιγαίο», ισχυρίστηκε.

«Όσο δεν μπλέκετε μαζί μας στο Αιγαίο, δεν θα τα βάζουμε μαζί σας», υποστήριξε ο Ερντογάν σε εκδήλωση στην επαρχία της Αττάλειας.

Ankara has no problem with Greece as long as it "does not mess" with Türkiye in the Aegean Sea, President Recep Tayyip Erdogan said https://t.co/ShHr441D7w pic.twitter.com/KbymQImGmy