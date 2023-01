Τις απειλές που εκτοξεύει σχεδόν καθημερινά κατά της Ελλάδας ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στηλίτευσε ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ.

«Οι συνεχείς απειλές του Ερντογάν κατά της Ελλάδας είναι εντελώς απαράδεκτη συμπεριφορά για τον ηγέτη μιας χώρας του ΝΑΤΟ», τόνισε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής Γερουσίας.

Ενώ υπογράμμισε πως «αυτοί οι παράλογοι εκφοβισμοί πρέπει να σταματήσουν».

Erdogan's continued threats against #Greece are entirely unacceptable behavior for the leader of a @NATO country. These absurd intimidations must stop. https://t.co/hCWhdMTcnH