Συνάντηση Ν. Δένδια με Κατζ την Τρίτη: Στην ατζέντα η ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα συναντηθεί, αύριο, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ.

Η υποδοχή του κ. Κατζ στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα λάβει χώρα στις 10.30 π.μ. ενώ θα ακολουθήσει κατ' ιδίαν συνάντηση των υπουργών και θα πραγματοποιηθούν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο και γεύμα εργασίας.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω συναντήσεων, θα συζητηθούν θέματα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ καθώς επίσης περιφερειακά και διεθνή ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας.