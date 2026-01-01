Συλλυπητήρια ΥΠΕΞ για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση

Τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας στο Κραν-Μοντανά της Ελβετίας εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών, δηλώνοντας παράλληλα ότι οι προξενικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και βρίσκονται σε ετοιμότητα να παράσχουν κάθε αναγκαία συνδρομή.

Profoundly shocked by the tragic event that occurred in Crans-Montana, Switzerland & which claimed many lives and left several people injured.



Our sincere condolences go to the families of the victims. We wish a swift recovery for those injured. pic.twitter.com/iiXt1CUJwe — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 1, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του ΥΠΕΞ:

«Βαθιά συγκλονισμένοι από το τραγικό γεγονός που σημειώθηκε στο Κραν-Μοντανά της Ελβετίας και το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους, ενώ άφησε αρκετούς ακόμη τραυματίες.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν.

Οι προξενικές μας αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί».

Κ. Τασούλας: Συλλυπητήρια στον Ελβετό ομόλογό του για την τραγωδία στον Κραν Μοντανά

Επίσης, τα συλλυπητήριά του εκ μέρους του ελληνικού λαού εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, προς τον Ελβετό ομόλογό του, για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά με τους νεκρούς από την έκρηξη στο πολυτελές θέρετρο.

«Με μεγάλη μου θλίψη έμαθα για το τραγικό ατύχημα που συνέβη στο Κρανς Μοντάνα της Ελβετίας. Εκ μέρους του ελληνικού λαού και εκ μέρους μου, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Πρόεδρο της Ελβετίας Γκι Παρμελάν και στους Ελβετούς φίλους μας. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες», ανέφερε ο κ. Τασούλας σε ανάρτησή του.