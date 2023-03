Στις εγκαταστάσεις της ΕΜΑΚ ο πρέσβης της Τουρκίας

Επίσκεψη στην έδρα της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) πραγματοποίησε ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα Τσαγατάι Ερτσιγιές, μαζί με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη.

Σύμφωνα με ανάρτηση της τουρκικής πρεσβείας στο Twitter, ο κ. Ερτσιγιές επανέλαβε την ευγνωμοσύνη της Τουρκίας και ευχαρίστησε εκ νέου τα στελέχη της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις διάσωσης μετά τους φονικούς σεισμούς.

Με τη σειρά του, ο κ. Χρήστος Στυλιανίδης σε ανάρτηση του στο Twitter σημείωσε πως «Υποδέχτηκα στη βάση της #ΕΜΑΚ τον πρέσβη της Τουρκίας. Η ελληνική αποστολή απέδειξε τι σημαίνει έμπρακτη, ουσιαστική αλληλεγγύη #σεισμός #Tουρκία. Η #Ελλάδα θα βρίσκεται στο πλευρό των σεισμόπληκτων για όσο χρειαστεί.»

Οι ελληνικές δυνάμεις διέσωσαν πέντε ανθρώπους από τα ερείπια κτιρίων στην επαρχία Χατάι της νοτιοανατολικής Τουρκίας.

Ambassador Erciyes visited E.M.A.K. headquaters in Athens today, together with Minister @StylianidesEU, reiterated 🇹🇷’s gratitude and thanked E.M.A.K. and E.K.A.B. members who rescued 5 lives in Hatay following the devastating earthquakes that hit 10 provinces of 🇹🇷 pic.twitter.com/gylMcIl1AI