Σεισμός στην Τουρκία: Πάνω από 48.400 οι νεκροί

Ο απολογισμός των νεκρών στην Τουρκία από τους μεγάλους σεισμούς του περασμένου μήνα αυξήθηκε σε 48.448, δήλωσε τη σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, καθώς οι αρχές σπεύδουν να δημιουργήσουν πόλεις από κοντέινερ για να στεγάσουν μακροπρόθεσμα όσους έμειναν άστεγοι από την καταστροφή.

