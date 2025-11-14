Reuters: Η Ελλάδα σε συνομιλίες με το Ισραήλ για σύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την αγορά σύγχρονων συστημάτων πυραύλων που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου αντι-αεροπορικού θόλου άμυνας, δήλωσαν στο Reuters δύο αξιωματούχοι με γνώση του σχεδίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων, η Αθήνα έχει ανακοινώσει ότι θα δαπανήσει περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ ($33 δισ.) έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεών της, καθώς προσπαθεί να ανακάμψει από την κρίση χρέους 2009-2018 και να κρατήσει το βήμα με την ιστορική της αντίπαλο, την Τουρκία.

Περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντι-drone συστήματος, με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα». Η Ελλάδα σχεδιάζει επίσης να αγοράσει νέα stealth μαχητικά, φρεγάτες και υποβρύχια από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

«Θέλουμε να αγοράσουμε 36 συστήματα πυροβολικού PULS και αντιαεροπορικά συστήματα για το ‘Achilles Shield’. Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ θα ενταθούν τον επόμενο μήνα», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους, προσθέτοντας ότι ελληνικές εταιρείες θα καλύψουν περίπου το 25% του έργου.

Το κόστος για τα 36 συστήματα πυροβολικού PULS, που παράγονται από την ισραηλινή Elbit, εκτιμάται σε 650 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, ενώ τα συστήματα θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία των ανατολικών συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Ελλάδα και το Ισραήλ διατηρούν ισχυρούς οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές ασκήσεις και λειτουργούν κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα.

Ένας δεύτερος Έλληνας αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Η Ελλάδα, που χρησιμοποιεί επίσης αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, επιθυμεί να αντικαταστήσει τα παλαιότερα ρωσικής κατασκευής OSA, TOR-M1 και S-300.

Το 2024, η Ελλάδα είχε εκφράσει ενδιαφέρον για την αγορά αντιαεροπορικών και σύγχρονων συστημάτων πυροβολικού από το Ισραήλ, ωστόσο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα ανέβαλαν τις συζητήσεις, σύμφωνα με τον δεύτερο αξιωματούχο.