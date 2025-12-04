Η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους μετά τις δηλώσεις Δένδια: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας μπορούν να εξουδετερώσουν κάθε απειλή

Σε υψηλούς τόνους απαντά το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας στις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας περί αλλαγής του αμυντικού δόγματος, τονίζοντας πως «τέτοιες δηλώσεις βλάπτουν το θετικό κλίμα ανάμεσα στους ηγέτες των δύο χωρών».

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι «παρακολουθούμε προσεκτικά και στενά όλες τις εξελίξεις στην περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της γειτονικής μας Ελλάδας»

«Όπως πάντα τονίζουμε, η διασφάλιση ότι η περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένου του Αιγαίου Πελάγους, είναι μια περιοχή ειρήνης και σταθερότητας αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για τη χώρα μας. Εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας σε αυτό το θέμα. Αναμένουμε από την Ελλάδα να επιδείξει την ίδια εποικοδομητική στάση», αναφέρεται.

Στη συνέχεια, σε άμεση αναφορά προς τον κ. Δένδια, η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου υπογραμμίζει «οι ενέργειες και οι δηλώσεις ορισμένων Ελλήνων αξιωματούχων που αυξάνουν τις εντάσεις και είναι αντίθετες με τις διεθνείς συμφωνίες, αποκομμένες από την πραγματικότητα και οι φανταστικές δηλώσεις δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο σκοπό από το να βλάψουν τη θετική ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί με βάση τη συμφωνία μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών».

Επίσης, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν τις απειλεί. Ωστόσο, έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή που μπορεί να στρέφεται κατά της χώρας μας».

Μάλιστα, η ανακοίνωση καταλήγει ως εξής: «Σας υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι προσπάθειες κατά της Τουρκίας έχουν αποτύχει στο παρελθόν και δεν θα επιτύχουν ούτε σήμερα ούτε στο μέλλον».

Επίθεση Τσελίκ σε Δένδια: Η εγκατάσταση πυραύλων στα νησιά θα αυξήσει την ένταση στο Αιγαίο

Υπενθυμίζεται ότι, έντονες συνεχίζουν να είναι ο αντιδράσεις της Τουρκίας σχετικά με το νέο ελληνικό αμυντικό δόγμα που παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με τον εκπρόσωπο του κόμματος Ερντογάν να σημειώνει ότι η κίνηση αυτή θα αυξήσει την ένταση στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

Ενώ στη συνέχεια, ερωτηθείς για τις δηλώσεις Δένδια περί εγκατάστασης πυραύλων στα νησιά του Αιγαίου και αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η Άγκυρα για να την αποτρέψει, ο Ομέρ Τσελίκ επιτέθηκε στον Έλληνα υπουργό Άμυνας, λέγοντας πως «τον γνωρίζουμε από τη θητεία του στο υπουργείο Εξωτερικών. Τότε ήταν ένα τρολ στη θέση εκείνη».

«Οι δηλώσεις του απέχουν από τη διπλωματία. Έλεγαν ότι παίζει εσωτερικά πολιτικά παιχνίδια, θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Αυτά δεν θα κάνουν κακό στην Τουρκία. Έχει βασίσει όλη τη δράση του σε αντιτουρκικές δηλώσεις», σημείωσε στο Haberturk ο Ομέρ Τσελίκ, σύμφωνα με την Milliyet.

Όπως υποστήριξε ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ «η ηγεσία απαιτεί μείωση του αριθμού των συγκρούσεων και της έντασης των ήδη υπαρχουσών διαφορών. Η φράση "θα εξοπλίσουμε περισσότερο τα νησιά" είναι λάθος. Είναι λάθος να κλιμακώνονται οι εντάσεις σε αυτό το επίπεδο. Ο κόσμος δεν μπορεί να ανεχθεί τόση ένταση. Όλοι πρέπει να δεσμευθούν σε αυτό».

Σε σχετική ερώτηση που του έγινε για τον εάν η Άγκυρα θα απαντήσει στη δήλωση Δένδια, ο Ομέρ Τσελίκ σημείωσε: «Σίγουρα υπάρχει χρόνος για τα πάντα. Η εθνική ασφάλεια της Τουρκίας δεν είναι υπό διαπραγμάτευση. Αλλά δεν θα προσαρμόσουμε την ατζέντα μας βάσει της ρητορικής ενός τρολ σε υπουργική θέση».

Την ίδια ώρα, διεμήνυσε ότι «οι Τουρκοκύπριοι δεν θα μείνουν μόνοι τους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Δρώντας από κοινού, θα συνεχίσουμε να προωθούμε και να αναγνωρίζουμε την ΤΔΒΚ».

Κατηγόρησε, ακόμα, την ελληνοκυπριακή πλευρά για «στενή συνεργασία με τη δολοφονική σιωνιστική κυβέρνηση» λέγοντας πως «σημαίνει να γίνεται συνένοχη στη γενοκτονία». «Όσοι υποστηρίζουν την απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων (σ.σ. από την Κύπρο) έχουν μετατρέψει την ελληνοκυπριακή πλευρά σε αποθήκη όπλων. Δεν το βλέπουμε αυτό;»

Και κατέληξε: «Στο τέλος της ημέρας, πάντως, θα συνεχίσουμε να ασκούμε τη διπλωματία και θα φροντίσουμε να κάνουμε αμοιβαία βήματα για να αποκαταστήσουμε τις γειτονικές σχέσεις με την Ελλάδα».