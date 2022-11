Politico: Το «Γειά σας και αντίο» Δένδια πριν προσγειωθεί στην Τρίπολη

«Γεια σας και αντίο: ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών προσγειώνεται στην Τρίπολη και φεύγει αμέσως μετά». Με αυτό τον τίτλο, άρθρο του Politico αναφέρεται στο σημερινό επεισόδιο που οδήγησε τον Νίκο Δένδια να αποχωρήσει από την Τρίπολη της Λιβύης και διερωτάται: «Πότε μια διπλωματική επίσκεψη δεν είναι διπλωματική επίσκεψη; Όταν ο κορυφαίος εμπλεκόμενος πολιτικός δεν κατεβαίνει καν από το αεροπλάνο και απογειώνεται ξανά».

Αυτό συνέβη την Πέμπτη, εξηγεί το Politico, όταν ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας προσγειώθηκε στην Τρίπολη της Λιβύης, ενημερώθηκε ότι η ομόλογός του -που έχει στενούς δεσμούς με την Τουρκία- τον περίμενε και διέταξε τον πιλότο να απογειωθεί ξανά.

Η γρήγορη διπλωματική ανατροπή πιθανότατα θα επιδεινώσει περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και διοίκησης της Τρίπολης, σχολιάζει το δημοσίευμα.

Η Λιβύη είναι διαιρεμένη εδώ και χρόνια μεταξύ της υποστηριζόμενης από τον ΟΗΕ, Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA) που εδρεύει στην Τρίπολη, με επικεφαλής τον Φαγιέζ αλ Σάρατζ, και τον επαναστάτη στρατάρχη Χαλίφα Χατάρ, ισχυρό άνδρα της Ανατολής με έδρα τη Βεγγάζη και ηγέτη του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA).

Η Τουρκία, ο παραδοσιακός εχθρός της Ελλάδας, έχει στενούς δεσμούς με το GNA, και η Άγκυρα της έχει προμηθεύσει εξοπλισμό και πληροφορίες, βοηθώντας στην αποτροπή της εκστρατείας του Χάφταρ να καταλάβει την πρωτεύουσα, συνεχίζει το Politico υπενθυμίζοντας ότι τον περασμένο μήνα, η Τουρκία υπέγραψε μια προκαταρκτική συμφωνία με την κυβέρνηση της Τρίπολης για εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου στα ανοιχτά της λιβυκής ακτής — χωρίς να διευκρινίσει εάν οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν σε ύδατα νότια της Ελλάδας, όπου η Αθήνα λέει ότι οι Τούρκοι δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται.

Σε αυτό το ταξίδι, ο Δένδιας σχεδίαζε αρχικά να επισκεφθεί μόνο τη Βεγγάζη, αλλά η αντίπαλη κυβέρνηση στην Τρίπολη επέμενε να προσγειωθεί. Ο Έλληνας υπουργός συμφώνησε, αλλά με έναν όρο, σύμφωνα με διπλωματικούς αξιωματούχους: να συναντήσει μόνο τον Μοχάμεντ αλ-Μενφί, πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης και πρώην πρεσβευτή στην Ελλάδα. Ο Δένδιας δεν ήθελε να φωτογραφηθεί με τη Νάιλα Μανγκούς, υπουργό Εξωτερικών της Τρίπολης, η οποία υπέγραψε τη συμφωνία για τις έρευνες με την Τουρκία.

Αυτό ήταν το Σχέδιο Α.

Ο Δένδιας, συνεχίζει το άρθρο του Politicο, χρειαζόταν ένα γρήγορο Σχέδιο Β όταν το αεροπλάνο του προσγειώθηκε σε ένα κατά τα άλλα ήσυχο αεροδρόμιο και ένα μεγάλο πλήθος φωτογράφων τον περίμενε. Επίσης, τον περίμενε… η Μανγκούς!

«Γρήγορα, ο Δένδιας στροβίλισε το δάχτυλό του στον αέρα, μιμούμενος κινητήρα αεροπλάνου, δείχνοντας στον πιλότο ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη είχε τελειώσει πριν καν ξεκινήσει» περιγράφει το Politico.

Οι Λίβυοι «υπέθεσαν ότι αν εμφανιζόταν κάποιος (αξιωματούχος), θα εξανάγκαζαν μια συνάντηση», δήλωσε ανώτερος Έλληνας αξιωματούχος. «Κανείς δεν μπορεί να μας αναγκάσει να συναντήσουμε κανέναν», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, για να γίνουν τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα, το αεροπλάνο του Δένδια έπρεπε να περιμένει περίπου μία ώρα στο διάδρομο πριν κατευθυνθεί προς τη Βεγγάζη, καθώς ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας της Τρίπολης δεν ενέκρινε το σχέδιο πτήσης του.

«Σε μια αιφνιδιαστική κατάσταση… ο Έλληνας υπουργός αρνήθηκε να κατέβει από το αεροπλάνο του και επέστρεψε εκεί από όπου ήρθε χωρίς καμία εξήγηση», ανέφερε το λιβυκό υπουργείο Εξωτερικών. Πρόσθεσε ότι «λυπάται αυτή τη συμπεριφορά και θα λάβει τα κατάλληλα διπλωματικά μέτρα για τη διατήρηση της κυριαρχίας της Λιβύης», καταλήγει το δημοσίευμα.

