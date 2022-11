Καταδίκασε το τουρκολιβυκό μνημόνιο ο πρόεδρος της λιβυκής Βούλης

Εποικοδομητική χαρακτήρισε ο Νίκος Δένδιας τη συζήτηση με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης για τις σχέσεις Αθήνας-Τρίπολης μετά το επεισόδιο με την υπουργό Εξωτερικών Νάιλα Μανγκούς.

Μάλιστα, ο κ. Δένδιας εξέφρασε την ικανοποίηση της Ελλάδας για την καταδίκη των τουρκολιβυκών «μνημονίων», σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

«Συναντήθηκα με τον Πρόεδρο της Βουλής Αντιπροσώπων της Λιβύης και εκπρόσωπο της πόλης Al Qubbah, Aguila Saleh Issa. Του εξέφρασα την ελληνική ικανοποίηση για την καταδίκη των τουρκολιβυκών «μνημονίων» (2019, 2022). Εποικοδομητική συζήτηση για κοινοβουλευτικά ζητήματα και διμερείς σχέσεις» έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών σε tweet μετά τη συνάντηση.

I met with Aguila Saleh Issa, Speaker of the 🇱🇾 House of Representatives & representative of the town of Al Qubbah, to whom I expressed 🇬🇷’s satisfaction for condemning Turkey-Libya memoranda (2019, 2022). Constructive discussion on parliamentary issues and bilateral relations. pic.twitter.com/5PRLtIXzeN