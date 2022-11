Δένδιας: Η Ελλάδα θα έχει συνομιλίες με την εκλεγμένη κυβέρνηση της Λιβύης

Η Ελλάδα θέλει να έχει συνομιλίες με τη Λιβύη, ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στη Βεγγάζη, «αλλά με την κυβέρνηση η οποία θα προκύψει από τις εκλογές και θα εκπροσωπεί την πραγματική βούληση του λαού της Λιβύης».

«Με αυτή την κυβέρνηση, η Ελλάδα πράγματι θα αρχίσει συνομιλίες και πιστεύω θα καταλήξουμε και σχετικά γρήγορα, γιατί το θέμα είναι μάλλον καθαρό», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας και προσέθεσε:

«Η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Λιβύης έχει υποχρέωση να συνεργαστεί απόλυτα, ώστε να οδηγηθεί η χώρα σε γρήγορες εκλογές».

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, η επίσκεψη στη Λιβύη, όπως ήταν προγραμματισμένο ξεκίνησε από την Τρίπολη, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με τον πρόεδρο Μένφι.

«Όμως η υπουργός Εξωτερικών της υπηρεσιακής κυβέρνησης προσπάθησε να μου επιβάλλει με την παρουσία της στο αεροδρόμιο, να συναντηθώ μαζί της, με αποτέλεσμα να διακόψω το ταξίδι μου στην Τρίπολη και να πετάξω στη Βεγγάζη, όπου ακολουθήθηκε το πρόγραμμα», σημείωσε.

Καταρχήν, όπως επισήμανε, έγινε η τελετή παράδοσης των 30.000 εμβολίων, σε συνέχεια επιπλέον 200.000 που έχουμε στείλει στη Λιβύη.

«Στη συνέχεια η συνάντηση με το στρατάρχη Χάφταρ που επανέλαβε τις γνωστές θέσεις του για το τουρκολιβυκό «μνημόνιο» και για την παρουσία τής Τουρκίας στη Λιβύη».

Ακολούθως είχε συνάντηση με βουλευτές και μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων που είχε την ευκαιρία να τους εξηγήσει τις ελληνικές θέσεις.

«Μάλιστα εμπειρογνώμονες του υπουργείου Εξωτερικών τους έδωσαν λεπτομέρειες όσον αφορά το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», τόνισε.

«Επίσης, είχα την ευκαιρία να είμαι παρών σε μια τελετή στο λιμάνι της Βεγγάζης, όπου η Ελλάδα παρέχει βοήθεια για την επαναλειτουργία τού λιμανιού. Το λιμάνι της Βεγγάζης είναι εξαιρετικά σημαντικό, χρησιμεύει όχι μόνο για τη μεταφορά εμπορευμάτων στην ίδια τη Βεγγάζη, αλλά και για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στις χώρες του Σαχέλ», επισήμανε και ανέφερε πως η Ελλάδα σε δυο φάσεις έχει παράσχει βοήθεια ώστε να μπορέσει το λιμάνι να ξαναγίνει λειτουργικό.

Ο κ. Δένδιας πέταξε στη συνέχεια για το Τομπρούκ όπου θα συναντηθεί με τον Ακίλα Σάλεχ, τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, «ώστε να έχουμε μια διαμορφωμένη κοινή αντίληψη στα θέματα της τουρκικής παρουσίας στη Λιβύη και των τουρκολιβυκών μνημονίων».

Ανακάλεσε τον επιτετραμμένο της στην Αθήνα

Συνέχεια στο διπλωματικό επεισόδιο με την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Τρίπολη δίνει η Λιβύη καθώς μετά την προκλητική ανακοίνωση που εξέδωσε και έκανε λόγο ότι «θα αναλάβει δράση», κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών o επιτετραμμένος της Ελλάδας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu η κυβέρνηση της Τρίπολης αποφάσισε την απόσυρση του επιτετραμμένου της Λιβύης από την Ελλάδα ως «απάντηση στη στάση του έλληνα ΥΠΕΞ».

«Η στάση του Έλληνα ΥΠΕΞ είναι προσβολή για τον λιβυκό λαό» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας Μοχάμεντ Χαμουντέ.

Σημειώνεται μάλιστα ότι το κυβερνητικό αεροσκάφος αναχώρησε για τη Βεγγάζη μέσω του FIR της Μάλτας καθώς η λιβυκή πλευρά αρνήθηκε να εγκρίνει τα σχέδια πτήσης, με αποτέλεσμα αρκετή αναμονή στο αεροσκάφος.

Νωρίτερα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι η επίσκεψη του Νίκου Δένδια ματαιώθηκε καθώς το λιβυκό Υπουργείο Εξωτερικών αθέτησε τη συμφωνία που υπήρχε όσον αφορά τη μη συνάντηση με τη Λίβυα ΥΠΕΞ».

Το ΥΠΕΞ Λιβύης για τη ματαίωση της επίσκεψης του Ν.Δένδια στην Τρίπολη

Χωρίς να κάνει καμία αναφορά στην αθέτηση της συμφωνίας που υπήρχε όσον αφορά τη μη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τη Λίβυα ΥΠΕΞ, το ΥΠΕΞ της Λιβύης επιχείρησε με προκλητική ανάρτησή του στο Facebook να αιτιολογήσει τη ματαίωση της επίσκεψης του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη.

Όπως αναφέρει το λιβυκό ΥΠΕΞ, η Λίβυα υπουργός Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της υπηρεσιακής κυβέρνησης της Τρίπολης Νάιλα Μανγκούς περίμενε το πρωί να υποδεχθεί τον Νίκο Δένδια σύμφωνα με τη διπλωματική πρακτική, αλλά ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε να κατέβει από το αεροπλάνο και αναχώρησε χωρίς καμία εξήγηση.

Μάλιστα, το λιβυκό υπουργείο Εξωτερικών προχωρά σε προκλητική προειδοποίηση, ότι «θα λάβει τα κατάλληλα διπλωματικά μέτρα προστατεύοντας το κύρος και την κυριαρχία της Λιβύης».

Το χρονικό του επεισοδίου

Λίγα λεπτά μετά την προσγείωση του κυβερνητικού αεροσκάφους στην Τρίπολη ο υπουργός Εξωτερικών ζήτησε την άμεση απογείωση του για τη Βεγγάζη, χωρίς να υπάρξει αποβίβαση.

Αρχικά η Τρίπολη δεν ήταν στο πρόγραμμα του ταξιδιού του κ. Δένδια στη Λιβύη. Όμως, πηγές του υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν πως, την παραμονή της επίσκεψης, ο Μένφι είχε ζητήσει να μεταβεί ο υπουργός και στην Τρίπολη για συνάντηση μαζί του. Η συνάντηση προγραμματίστηκε με την προϋπόθεση να δει μόνο αυτόν και να μην παραβρίσκεται κανείς άλλος.

Όμως, όταν προσγειώθηκε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Τρίπολης, περίμενε η υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης της Τρίπολης Νάιλα Μανγκούς, με τον υπουργό να αποφασίζει να αναχωρήσει χωρίς να πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

Ο κ. Δένδιας μίλησε με το κυβερνητικό επιτελείο από το όπου τόνισε ότι δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα και κατόπιν αποφασίστηκε να ακυρωθεί η επίσκεψη στην Τρίπολη και να συνεχίσει για Βεγγάζη.

Πηγές του υπουργείου Εξωτερικών, που επικαλείται το ΑΠΕ - ΜΠΕ, διαμήνυαν πως ο Νίκος Δένδιας δεν υπέκυψε στον εκβιασμό της Τρίπολης και έκαναν λόγο για «φάουλ πλέι», ενώ σημείωναν πως οι λιβυκές αρχές θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να εκβιάσουν την κατάσταση, με την αιφνιδιαστική αυτή κίνηση.

Το κυβερνητικό αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια και την ελληνική αποστολή από την Τρίπολη στη Βεγγάζη αναχώρησε μέσω του FIR της Μάλτας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η λιβυκή πλευρά αρνήθηκε να εγκρίνει τα σχέδια πτήσης του ελληνικού κυβερνητικού αεροπλάνου από την Τρίπολη στη Βεγγάζη, με αποτέλεσμα αρκετή αναμονή στο αεροσκάφος.

Επίσης, στην αρχή της ανάρτησής του, το λιβυκό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τον Νίκο Δένδια για «εξωφρενικές πολιτικές και θέσεις» τις προηγούμενες ημέρες προς τα συμφέροντα του λιβυκού κράτους.

Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Μανγκούς, η οποία είναι υπουργός στην υπηρεσιακή κυβέρνηση της Τρίπολης, υπέγραψε με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου την τουρκολιβυκή συμφωνία τον Οκτώβριο, που βασίζεται στο παράνομο τουρκολιβυκό «μνημόνιο» του 2019 το οποίο έχει καταδικαστεί από τη διεθνή κοινότητα.

Θέση της Αθήνας, με την οποία ευθυγραμμίζεται και η Αίγυπτος, είναι η πως η θητεία της κυβέρνησης της Τρίπολης έχει λήξει και δεν έχει τη νομιμοποίηση να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες που δεσμεύουν το μέλλον της χώρας. Η κυβέρνηση της Τρίπολης είναι προσωρινή με στόχο να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές.

Συνάντηση Ν. Δένδια με τον στρατάρχη Χαφτάρ στη Βεγγάζη

Ι met with Field Marshal Khalifa Haftar, Head of Libya National Army (LNA), today in #Benghazi. Focus on the need for #Libya stabilisation & promoting peace and stability in the wider region. pic.twitter.com/Td4rQFRr2z